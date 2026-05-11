DEEP PURPLE veröffentlichen neue Single „Arrogant Boy“

Deep Purple haben kürzlich ihren neuen Song „Arrogant Boy“ veröffentlicht. Der kraftvolle, temporeiche Hard-Rock-Track ist das erste musikalische Statement aus „SPLAT!“, dem neuen Studioalbum von Deep Purple, das am 3. Juli bei earMUSIC erscheint.

Das offizielle Musikvideo mit der Band in Performance feierte inzwischen auf YouTube Premiere und ist ab sofort verfügbar:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Deep Purple sind aktuell auf dem Cover von Classic Rock Deutschland zu sehen. Das Magazin hebt Arrogant Boy als „elektrisierenden Song im Stil von Space Truckin’ oder Highway Star“ hervor und ergänzt, dass er „diese Klassiker nicht kopiert, sondern sie auf geschickte Weise variiert“.

Frontmann Ian Gillan sagt über Arrogant Boy: „Der Song handelt von Billy, der weder lesen noch schreiben konnte. Er ist mit den Verhältnissen nicht einverstanden, also erhebt er seine Stimme und findet einen Weg, der Elite gehörig auf die Nerven zu gehen. Und ich kenne kaum etwas Lustigeres, als die Elite zu irritieren. Für mich wäre das jeden Morgen nach dem Kaffee eine äußerst vergnügliche Routine.“

Die Single erscheint eine Woche nach der Ankündigung von Deep Purples neuem Studioalbum SPLAT!. Erneut hat sich die Band mit Produzent Bob Ezrin zusammengetan und setzt damit eine Zusammenarbeit fort, die die jüngsten Studioalben der Band geprägt hat und ihnen in mehreren Ländern Platz eins der Albumcharts bescherte.

Deep Purple sind gerade von Shows in Asien zurückgekehrt. Im Juni setzt die Band ihre Tour mit einer Reihe europäischer Sommertermine fort, bevor im August in Nordamerika offiziell die SPLAT! World Tour startet. Der kommende Tourplan umfasst 86 Shows in 28 Ländern und bringt Deep Purple im Herbst zurück in die großen Arenen Europas, bevor das Jahr mit Konzerten in Südamerika endet.

SPLAT! erscheint am 3. Juli bei earMUSIC und ist in verschiedenen Formaten vorbestellbar, darunter CD, Vinyl und limitierte Editionen. Weitere exklusive Fanartikel sind ausschließlich im offiziellen SPLAT! Shop erhältlich.

Im Zentrum von SPLAT! steht eine von Ian Gillan entwickelte Idee: Das Ende wird nicht als Zerstörung begriffen, sondern als Verwandlung. SPLAT! erkundet das Ende der Menschheit nicht im Sinne einer kruden Apokalypse, sondern als Metamorphose jenseits der physischen Existenz.