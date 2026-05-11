Mick Flannery – Doppelalbum mit Neuinterpretationen und neuen Songs

Der irische Singer-Songwriter Mick Flannery veröffentlichte am 1. Mai seine neue Single „The Rebel“, auf der Susan O’Neill als Gastkünstlerin zu hören ist. Der Titel ist die dritte Auskopplung aus seinem neuen Doppelalbum „The House Must Win“, das am 22. Mai erschienen ist.

Die Single markiert ein willkommenes Wiedersehen zwischen Flannery und O’Neill, die zuletzt für ihr gefeiertes Album „In The Game“ aus dem Jahr 2021 zusammengearbeitet hatten. Dieses Album stieg auf Platz 1 der irischen Independent-Albumcharts ein und avancierte zur meistverkauften Veröffentlichung des Jahres in Irland, die nicht über ein Major-Label erschien.

Zum neuen Titel äußerte sich Flannery wie folgt: „Es ist wirklich klasse, wieder gemeinsam mit der großartigen und äußerst talentierten Susan O’Neill im Studio zu stehen. Ich hoffe, es gefällt euch!“

„The Rebel“ ist integraler Bestandteil der Erzählung hinter „The House Must Win“, das derzeit als ausverkaufte Bühnenproduktion in Dublin aufgeführt wird. Auf „The Rebel“ schlüpft Flannery in die Rolle des Luther, während O’Neill der Figur der Grace – einer Art Sirene – ihre Stimme leiht.

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O’Neill teilte ihre Gedanken zur Zusammenarbeit mit: „Es ist wunderbar, sich bei ‚The Rebel‘ den Gesangspart zu teilen und Teil dieses tollen Albums zu sein. In Graces Worten liegen Wut und Frustration – es war eine spannende Herausforderung, diese Gefühle während der Aufnahme des Songs stimmlich darzustellen. Der Produzent und Arrangeur Liam Robinson ermutigte mich dazu, wirklich mit einem tiefen Knurren in den Gesang einzusteigen. Ein großer Dank an Mick, dass er mich bei diesem Projekt dabei haben wollte.“

Das Doppelalbum „The House Must Win“ umfasst 20 Songs, die die gesamte Geschichte von Flannerys Bühnenproduktion erzählen. An dieser Liedersammlung wurde über 20 Jahre lang gearbeitet; Neuinterpretationen von Stücken seines Debütalbums „Evening Train“ aus dem Jahr 2005 sowie zehn neue Songs und Orchestrierungen bilden dieses exquisite Album.

„The House Must Win“ präsentiert eine Reihe besonderer Gastkünstler, die eingeladen wurden, sich an den zahlreichen Duetten und Ensemble-Stücken der Platte zu beteiligen. Neben einer Solo-Darbietung von Tabitha Smyth wird Flannery auf der ersten Single „Rising Tide“ von der GRAMMY-Gewinnerin Anaïs Mitchell unterstützt; zudem wirken der Songwriter Jeffrey Martin aus Portland, die mehrfach für den JUNO Award nominierte Kanadierin Jenn Grant, die für den Mercury Music Prize nominierte Lisa Hannigan sowie die für den Choice Music Prize nominierte Susan O’Neill mit. Gemeinsam mit der Folk-Sängerin Marybeth O’Mahony aus West Cork und seiner langjährigen musikalischen Weggefährtin Yvonne Daly geben zudem Micks Brüder Brian, David und Eamonn Flannery ihr Aufnahmedebüt an seiner Seite – und zwar bei „Take It on the Chin“, einem der ikonischen Songs aus dem Album „Evening Train“.

Mick hat außerdem soeben zwei Konzerte zur Albumveröffentlichung in der Vicar Street in Dublin für den 25. und 26. Juni angekündigt. Bei diesen Shows wird die komplette Band des Albums auf der Bühne stehen, ergänzt durch eine Reihe besonderer Gastkünstler – deren Namen in Kürze bekanntgegeben werden –, die die verschiedenen Stimmen der Erzählung verkörpern werden.