Christin Nichols: Neue Single „Wie New York“

Nach „direct flight to seattle“, „Jung & Schön“ und dem umjubelten Feature mit Julian Knoth von Die Nerven („In Ordnung“) veröffentlicht Christin Nichols heute einen weitere Vorboten aus ihrem neuen Album „Rette sich wer kann“, welches am 22. März 2024 über ihr eigenes Label My Own Party Records erscheint.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein Song über das sich-in-die-Tasche-lügen, die Suche nach Identität, über Eskapismus und die Angst, vor dem eigenen Glück. Alles wird anders und macht einen Sinn: In New York.

Christin Nichols sagt: „Keine Ahnung warum man immer denkt, woanders ist das Gras grüner. Wenn erst dies passiert dann wird das oder jenes endlich richtig gut. Das ist Quatsch. Aber es schützt einen ein bisschen davor, das sich die Träume am Ende doch nicht einlösen.“

Christin Nichols wird ab Ende November auf Tour sein:

23.11.2023 – Hansa48, Kiel

24.11.2023 – Molotow, Hamburg

25.11.2023 – NR.Z.P., Bielefeld

26.11.2023 – Blue Shell, Köln

28.11.2023 – Feierwerk, München

29.11.2023 – Muzclub, Nürnberg

30.11.2023 – Schon Schön, Mainz

01.12.2023 – Studio30, Saarbrücken

08.12.2023 – Berghain Kantine, Berlin – AUSVERKAUFT

14.04.2023 – Frannz Club, Berlin