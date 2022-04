Sänger Brandon Yeagley teilt mit: „Ihr braucht nicht weiter zu suchen, #Beardos! Better Times sind hier um zu bleiben! Schnallt euch an, denn Crobot sind zurück.“ Und mit einem Lächeln im Gesicht verkündet er: „Wir sehen uns 2022 endlich wieder”.

Mit zig Millionen Streams, unzähligen Shows und Anerkennung von Metal Hammer, Classic Rock, Kerrang, BBC Radio, SiriusXM Octane, Loudwire, Guitar World und vielen mehr, verwirklichen Brandon Yeagley [Gesang], Chris Bishop [Gitarre], Tim Peugh [Bass] und Dan Ryan [Schlagzeug] auf ihrem fünften Studioalbum ihre Vision wie nie zuvor. Die Veröffentlichung folgt auf das 2019er Top-10-Heatseekers-Album MOTHERBRAIN, dessen kumulative Streams 30 Millionen überschritten haben. Einundzwanzig Millionen davon entfielen auf die Single “Low Life”, eine Top-10-Single bei Active Rock Radio, die sich 29 Wochen lang in den Billboard Mainstream Rock-Charts hielt.

“Dies ist die Platte, die wir machen wollten, seit wir angefangen haben”, sagt Brandon. “Wir haben uns immer als Live-Act gesehen”, fährt er fort. “Als Jay Ruston seinen Aufnahmeprozess beschrieb, waren wir mehr als begeistert. Es ging darum, live als Einheit aufzutreten und alle Instrumente eines Songs fertigzustellen, bevor wir zum nächsten übergingen. Wir haben 16 Songs in 21 Tagen aufgenommen, was an sich schon eine Meisterleistung ist.”

Feel This ist eine Geschichte der Beharrlichkeit. “Durch ständige Kämpfe lernen wir mehr darüber, wie es ist, ein Mensch zu sein. Unsere Unzulänglichkeiten und Stärken machen uns zu einer einzigartigen Spezies”, reflektiert Brandon. “Feel This verweist vielleicht auf unsere größte Stärke, unsere Fähigkeit, Gefühle zu empfinden (im Guten wie im Schlechten).”

Die menschliche Natur zieht sich wie ein roter Faden durch das Album, von unbeständigen Beziehungen [“Dizzy”] bis zu Unvollkommenheiten und dem Lernen aus Fehlern in “Holy Ghost”. “Set You Free” beschreibt den Zustand wenn man zu sehr an etwas glaubt.

Neben den psychologischen Texten sind sie nie weit vom donnernden Rock ‘n’ Roll entfernt. “Electrified” eröffnet das Album als mitreißende Live-Hymne. “Es ist ein klassischer Rock ‘n’ Roll-Song über Frankenstein und Unbesiegbarkeit!” sagt Brandon. Es gibt eine epische Anti-Helden-Geschichte auf “Without Wings”, und dann gibt es “Dance with the Dead”. Mit einem unwiderstehlichen Groove und dem ansteckenden Gesang vergisst man seine Sorgen. “Let’s go dance with the dead. They know how to kill it!”

Der Song “Golden” ist eine erhabene Hommage an einen viel zu früh verstorbenen Gott. “Als es um den Text ging, wollten wir gemeinsam, dass er eine Hommage an Chris Cornell ist”, sagt Brandon. “Wir sind so beeinflusst von allem, was er und Soundgarden gemacht haben. Wir haben den Song zu Ehren seines Vermächtnisses geschrieben.”

Mit ihren ersten drei Alben Legend of the Spaceborne Killer [2012], Something Supernatural [2014] und Welcome To Fat City [2016] schlugen sie Wellen. Motherbrain [2019] stellte jedoch einen Höhepunkt dar. Sie haben die USA und die Welt im Roadwarrior-Stil durchquert und mit Bands wie Anthrax, Black Label Society, Chevelle, Clutch, Volbeat, Halestorm und anderen gespielt. Sie haben auf Festivals und der jährlichen Shiprocked! Cruise, Rocklahoma, Aftershock gespielt. 2019 sind sie auch beim Wacken Open Air aufgetreten. “Wir touren mit leeren Hosentaschen und schlafen die Hälfte des Jahres in unserem Van. Für manche mag das wie Elend aussehen, aber für uns ist es der Himmel, Baby”, sagt der Frontmann.

Als Covid-19 der Welt ins Gesicht schlug, brach die globale Pandemie über uns herein. Chris und Dan kauerten sich in Austin zusammen, um zu jammen und Demos aufzunehmen, und schickten ihre Ideen an Brandon in Pennsylvania. 2021 betraten die Jungs die Orb Studios in Austin, TX, mit dem Produzenten Ruston [Stone Sour, Anthrax, Avatar]. Ab diesem Punkt gab es für die Band keinen Stillstand mehr. Die Rat Child EP wurde letzten Sommer veröffentlicht und wurde mit Frank Bello [Anthrax], Howard Jones [Light The Torch/ex-Killswitch Engage] und Stix Zadinia [Steel Panther] eingespielt.

Man spürt, dass der Rock ‘n’ Roll in den Händen von Crobot zum Leben erwacht. “Wir wollen nie zweimal das gleiche Album machen”, sagt Brandon. “Es ist sowohl für jeden Crobot-Fan da draußen als auch für Neueinsteiger etwas dabei. Gleichzeitig haben wir aber auch Spaß. Wir wollen ernst genommen werden, aber nicht zu ernst.” Und: “Wir wollen, dass die Fans mit einem Lächeln nach Hause gehen. Wenn ich Sie zum Lächeln bringen kann, habe ich meinen Job erledigt” stimmt Bishop zu.