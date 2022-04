Mit „Older“ beschritt Superstar George Michael neue musikalische Wege. In den von ihm komponierten, arrangierten und produzierten Songs thematisierte er schmerzhafte Verluste, die das Leben mit sich bringt, aber auch die erlösende Kraft der Liebe, die über alles triumphiert.

George Michaels Kultalbum „Older“ wurde ursprünglich am 13. Mail 1996 bei Virgin Records veröffentlicht und ermöglichte dem Superstar nie dagewesene Erfolge in den Charts. Drei Wochen lang hielt sich die LP auf Platz 1 der UK-Charts und insgesamt 35 Wochen in den Top 10. Sechs Singles wurden aus dem Album „Older“ ausgekoppelt, von denen „Fastlove“ und der ewige Klassiker „Jesus To A Child“ ebenfalls die Top-Platzierung in Großbritannien erreichten. Die weiteren vier Singles kletterten bis in die Top 3.

Das Album war auch international ungemein erfolgreich. Es erreichte in 22 Ländern Platinstatus und wurde allein in Großbritannien sechsmal mit Platin prämiert.

Auf George Michaels drittem Soloalbum „Older“ experimentierte der Künstler mit neuen musikalischen Stilen. Die Kritik feierte das Album, mit dem der Sänger eine besonders aufwühlende Lebensphase verarbeitete, als triumphalen Erfolg. George Michael lebte die turbulenten und schmerzhaften Momente auf „Older“ noch einmal nach und kanalisierte sie in den Songs, die er selbst komponiert und produziert hatte. So wurde „Older“ zum persönlichsten Album seines Lebens.

Das neue Box-Set ist für Fans ein wahre Schatzkiste. Es enthält die Songs des Albums „Older“, die anhand der Original-Tapes neu gemastert wurden. Die Neuausgabe des Klassikers erscheint als Doppel-LP (180 g Vinyl) mit neuem Artwork. Auch ‘Upper’ ist in der Deluxe-Ausgabe zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl zu hören, darüber hinaus finden sich in der Box ‘Older’ und ‘Upper’ in der CD-Fassung. Insgesamt umfasst das Set fünf CDs und drei LPs, die im stabilen Slipcase geliefert werden.

Ein 48-seitiges Booklet mit seltenen und bisher ungesehenen Fotos sowie einem brandneuen Essay von Dan Davies, der die Hintergrundstories des Albums erzählt, rundet das Set ab. Zudem dürfen sich die Fans auf drei stylische George-Michael-Poster im Format 30×30 cm freuen, die der Box ebenfalls beiliegen.

„Older“ erscheint am 08. Juli 2022 und wird neben der Box auch als Doppel-LP oder Doppel-CD und digital erhältlich sein.

“I think I composed the best, most healing piece of music that I’ve written in my life with this album … Older is my greatest moment” – George Michael