Wo kommt die Eins her? Wo kommt die Null her? Das fragt sich Deutschlands coolste Kinderband in einem Jahr voller Zweien: 2022 ist nämlich ihr 10. Geburtstag – und der muss gefeiert werden!

Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck sind jetzt seit einer Dekade DEINE FREUNDE. Damit ist die Band genau im Kernalter ihrer Fans, denn die gehen meistens in die Grundschule und kennen die Hits der drei Hamburger auswendig: „Schokolade“, „Hausaufgaben“, „Deine Mudder“ und viele andere Songs haben sich in die Herzen von Eltern, Großeltern und Kindern im ganzen Land gerappt und zu echten Wegbegleitern durch den Familienalltag gemausert. Das Ergebnis: ausverkaufte Tourneen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und regelmäßige Top 10-Platzierungen in den Charts.

DEINE FREUNDE haben erkannt, dass Familien gemeinsam lachen, feiern und abgehen wollen – und liefern in ihren inzwischen sechs Studioalben zuverlässig die besten Zeilen für alle Generationen. Ihre Songs und Konzerte kultivieren eine neue Art des Family-Entertainments, die sowohl Kinder als auch Eltern gleichermaßen anspricht. Entstanden sind seit 2012 an die 100 Songs! Grund genug für einen ersten Rückblick: das Best-of-Album „HITS! HITS! HITS!“ (VÖ 08.04.2022).

So zurückhaltend wie der Titel ist auch der Inhalt. Endlich gibt es die 23 besten DEINE FREUNDE-Songs im Rundum-Sorglos-Paket auf einem Album. Es enthält alles, um beim nächsten Konzert textsicher zu sein, denn ab Sommer 2022 sind Flo, Lukas und Pauli wieder live zu erleben. Geplant sind unzählige Open-air-Konzerte und eine große Hallentour durch ganz Deutschland.

Sommer Open Airs:

25.06.2022 Hannover, Gild Parkbühne

26.06.2022 Mannheim, Zeltfestival Rhein-Neckar

02.07.2022 Leipzig, Parkbühne

03.07.2022 Stuttgart, Freilichtbühne Killesberg

09.07.2022 Dresden, Junge Garde

10.07.2022 München, Tollwood Festival

17.07.2022 Jena, Kulturarena

13.08.2022 Gelsenkirchen, Amphitheater

14.08.2022 Köln, Tanzbrunnen

27.08.2022 Hanau, Amphitheater

28.08.2022 Berlin, Zitadelle Spandau

03.09.2022 Hamburg, Stadtpark

04.09.2022 Hamburg, Stadtpark

Hallenshows: