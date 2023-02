Depeche Mode: “Ghosts Again” ist die erste Single aus dem neuen Album

Mit der Single „Ghosts Again“ geht der Albumveröffentlichung von „Memento Mori“ schon jetzt das erste Vorab-Outtake voraus. „Ghosts Again“ war im vergangenen Oktober bereits während eines geheimen Previews im Rahmen des exklusiven „Memento Mori“-Tourankündigungs-Events in Berlin zu hören und stellt schon jetzt nicht weniger als einen lupenreinen Depeche Mode-Klassiker dar: Dave Gahans bilderstarke Lyrics wie „wasted feelings, broken meanings… a place to hide the tears we cry” verbinden sich über einem erhebenden, optimistischen Groove mit einer hypnotischen Gitarrenfigur von Martin Gore.

„Ghosts Again“ ist ab sofort auf sämtlichen digitalen Streamingdiensten sowie als Instant-Grat bei Pre-Saves und Vorbestellungen von „Memento Mori“ verfügbar. Das Album wird in folgenden Formaten veröffentlicht: (exklusive) 2LP-Vinyl, Kassette sowie in digitaler Form.

„Für mich fängt GHOSTS AGAIN das perfekte Gleichgewicht zwischen Melancholie und Freude ein“, so Gahan. „Es kommt nicht allzu oft vor, dass wir einen Song aufnehmen, den ich mir nicht nur immer und immer wieder anhören kann – ich freue mich auch riesig, ihn mit der Welt teilen zu dürfen“, ergänzt Gore.

Für die visuelle Umsetzung von „Ghosts Again“ zeichnet sich einmal mehr der langjährige Depeche Mode-Kollaborateur und Artwork-Designer Anton Corbijn verantwortlich, der auch das Albumcover von „Memento Mori“ geschaffen hat. Corbijns außergewöhnliche visuelle Übersetzung in nüchternen und doch satten Monochrom-Tönen ist hier zu sehen:

„Memento Mori“ stellt Depeche Modes insgesamt 15. Studioalbum dar, während Gahan und Gore nach dem tragischen Tod von Bandmitgründer Andrew „Fletch“ Fletcher im Jahr 2022 den ersten Longplayer in zweiköpfiger Besetzung vorlegen. Produziert von James Ford mit Unterstützung von Marta Salogni reifte „Memento Mori“ während der Frühphase der weltweiten Covid-Pandemie heran; eine Periode, die auch einen thematischen Einfluss auf die Songs hatte.

Die 12 Albumtracks schlagen die Brücke zwischen einer Vielzahl von Stimmungen und musikalischen Texturen – angefangen beim bedrohlichen Opener bis zur Auflösung am Schluss spannt sich das Gefühlsspektrum von Paranoia und Besessenheit bis hin zu psychischer Befreiung und Freude sowie zahllosen emotionalen Zwischentönen. Hier die vollständige Tracklist von „Memento Mori“:

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Ghosts Again

Don’t Say You Love Me

My Favourite Stranger

Soul With Me

Caroline’s Monkey

Before We Drown

People Are Good

Always You

Never Let Me Go

Speak To Me

Die von Live Nation präsentierte Konzertreise stellt die erste Depeche Mode-Tour seit mehr als fünf Jahren sowie die 19. Tour der Band insgesamt dar. Der Tourstart findet am 23. März in Form einer besonderen Reihe nordamerikanischer Arena-Konzerten statt, in deren Rahmen Depeche Mode im New Yorker Madison Square Garden, dem United Center in Chicago, dem Kia Forum in Los Angeles, der Scotiabank Arena in Toronto sowie anderen Metropolen Station machen.

Ab dem 16. Mai werden Depeche Mode zu Gast in europäischen Stadien wie dem Pariser Stade de France, dem San Siro Stadium in Mailand oder dem Twickenham Stadium in London sein. Hierzulande werden die Engländer in Leipzig, Düsseldorf, München, Frankfurt und Berlin zu erleben sein. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden in vielen Ländern Zusatzshows eingeplant. Weitere Informationen unter www.depechemode.com.

Mit über 100 Millionen verkaufter Tonträger und einem weltweiten Livepublikum von mehr als 35 Millionen begeisterter Fans stellen Depeche Mode einen in ständiger Weiterentwicklung befindlichen und bahnbrechenden musikalischen Impulsgeber dar. Als eine nicht mehr aus der populären Musik wegzudenkende Inspiration für Fans, Kritiker und Künstlerkolleg:innen gleichermaßen schlagen Depeche Mode mit dem Album „Memento Mori“ sowie der folgenden Tour das nächste Kapitel auf, in dem sie ihr unvergleichliches und lebendiges Vermächtnis fortschreiben.

„Memento Mori“-World Tour 2023:

23. März – Sacramento, CA – Golden 1 Center

25. März – San Jose, CA – SAP Center

28. März – Los Angeles, CA – Kia Forum

30. März – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

02. April – San Antonio, TX – AT&T Center

05. April – Chicago, IL – United Center

07. April – Toronto, ON – Scotiabank Arena

09. April – Quebec City, QC – Videotron Centre

12. April – Montreal, QC – Centre Bell

14. April – New York, NY – Madison Square Garden

16. Mai – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

18. Mai – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

20. Mai – Antwerp, BE – Sportpaleis Antwerpen

23. Mai – Stockholm, SE – Friends Arena

26. Mai – Leipzig, DE – Leipziger Festwiese

28. Mai – Bratislava, SK – Národný Futbalový Štadión

31. Mai – Lyon, FR – Groupama Stadium

02. Juni – Barcelona, ES – Primavera Sound Festival

04. Juni – Düsseldorf, DE – Merkur Spiel-Arena

06. Juni – Düsseldorf, DE – Merkur Spiel-Arena

09. Juni – Madrid, ES – Primavera Sound Festival

11. Juni – Bern, CH – Stadion Wankdorf

14. Juni – Dublin, IE – Malahide Castle

17. Juni – London, UK – Twickenham Stadium

20. Juni – München, DE – Olympiastadion

22. Juni – Lille, FR – Stade Pierre Mauroy

24. Juni – Paris, FR – Stade de France

27. Juni – Kopenhagen, DK – Parken

29. Juni – Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park

01. Juli – Frankfurt, DE – Deutsche Bank Park

04. Juli – Bordeaux, FR – Matmut Atlantique

07. Juli – Berlin, DE – Olympiastadion

09. Juli – Berlin, DE – Olympiastadion

12. Juli – Rom, IT – Stadio Olympico

14. Juli – Mailand, IT – San Siro

16. Juli – Bologna, IT – Stadio Renato Dall’Ara

21. Juli – Klagenfurt, AT – Wörthersee Stadion

23. Juli – Zagreb, HR – Arena Zagreb

26. Juli – Bukarest, RO – Arena Națională

28. Juli – Budapest, HU – Puskás Aréna

30. Juli – Prag, CZ – Letňany Airport

02. August – Warschau, PL – PGE Narodowy

04. August – Krakau, PL – Tauron Arena

06. August – Tallinn, EE – Tallinna Lauluväljak

08. August – Helsinki, FI – Kaisaniemen Puisto

11. August – Oslo, NO – Telenor Arena