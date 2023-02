Seafret kündigen neues Album “Wonderland” an

Nachdem sie ein unglaubliches Jahr 2022 mit der Veröffentlichung ihrer hochgelobten EP „Anywhere From Here” abschlossen und Anfang Januar ihre fesselnde neue Single „See, I’m Sorry” veröffentlichten, ist Bridlingtons Seafret nun zurück, um die Details zu ihrem mit Spannung erwarteten dritten Studioalbum „Wonderland“ bekannt zu geben, das am 14. April erscheinen wird. Dazu erscheint die schillernde neue Single „Remind Me To Forget You”.

Es ist die erste Veröffentlichung seit ihrem 2020 erschienenen zweiten Album „Most Of Us Are Strangers”, und ihre neueste Kollektion an Songs soll auf dem Erfolg aufbauen, den sich die beiden im letzten Jahr erarbeiteten. Mit ihrem 2015er Durchbruch „Atlantis”, der zu ihrer Überraschung zu einem viralen Hit auf TikTok wurde und dem Duo die erste Top-40-Single in den UK Official Charts und 13 Millionen monatlichen Spotify-Hörern einbrachte, liefern sie mit dieser neuen Veröffentlichung eine ihrer euphorischsten und fesselndsten Veröffentlichungen bisher.

Über das neue Album sagten sie: “Wir sind hocherfreut, endlich unser drittes Album WONDERLAND anzukündigen. Es war eine absolute Freude das Album zu kreieren. Einige der Songs wurden davon inspiriert, dass wir eine dunkle Zeit durchmachten und langsam wieder das Licht fanden. Wir hoffen, dass die Positivität durchscheint. Wir denken, es ist das beste Album, das wir bisher gemacht haben, und wir hoffen, dass ihr das Gleiche fühlt, wenn es am 14. April veröffentlicht wird.”

Mit der neuen Leadsingle „Remind Me To Forget You” beginnt das Duo sein neuestes Werk und verfolgt eine faszinierende Ästhetik. Mit einer weiteren berauschenden Dosis an zarten Texturen und Jack Sedmans bemerkenswertem Gesang, ist dies einer der gefühlvollsten Momente ihres kommenden Albums. Über „Remind Me To Forget You” heißt es: “Wir freuen uns riesig, unsere neueste Single REMIND ME TO FORGET YOU zu veröffentlichen. Der Song wurde inspiriert von dem Gefühl der Ungewissheit, das man am Ende einer Beziehung hat. Du weißt, dass es vorbei ist, aber irgendetwas hält dich davon ab, seiner Wege zu gehen.”