ela. veröffentlicht die Hymne “Immer jemand wach” und kündigt Album an

ela. ist authentisch, kraftvoll und ehrlich. Ihre Leidenschaft und Lebensfreude schallt aus jedem ihrer Songs, ganz gleich ob in den Zeiten überschäumenden Glücks oder Momenten zarter Melancholie. Ihr Herz trägt sie auf der Zunge und die Worte verschmelzen auf wundervolle Weise zu tiefgründigen Geschichten und eindrücklichen Bildern. Mit ihren Songs nimmt ela. die Hörer mit in ihre Welt – eine Welt, in der Werte wie Freundschaft, Treue, Loyalität und Zusammenhalt eine große Rolle spielen. So auch in ihrer neuen Single „Immer jemand wach“ – ein Song getragen von einer Sehnsucht, die uns allen nur zu vertraut ist – und doch gleichzeitig auch von einem Versprechen, in Momenten der Einsamkeit, da zu sein.

Mit dem neuen Track, der am 27. Januar erschien, läutet die laute Poetin nicht nur musikalisch ein neues Jahr ein, sondern sendet gleichzeitig auch den allerersten Vorboten aus ihrem zweiten Album in die Welt. Drei Jahre lang hat sie an den Songs für ihren Debüt-Nachfolger gearbeitet und ist voll freudiger Erwartung die neuen Songs mit der Welt zu teilen. Das den Song begleitende Video erzählt die bewegenden Geschichten verschiedener Protagonisten, die aneinander vorbei leben und trotzdem immer wieder zusammen finden. Dieses vielschichtige verbindende Element ist die thematische Essenz des Songs. Dabei wird schnell offensichtlich, dass die Thematik des Songs nicht nur zeitlos, sondern auch unabhängig von Geschlecht und Alter Gültigkeit hat. „Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation, dass man sich allein fühlt oder gerade einfach nicht weiter weiß“, erklärt ela. „Umso wichtiger ist es, Freunde, Familie oder einfach Menschen um sich zu haben, die für einen da sind, wenn es einem nicht so gut geht.“

Gleichzeitig zeichnet ela. das Bild auch in einem größeren Kontext: „Ich glaube, wir werden als Gesellschaft gerade sehr auf die Probe gestellt. Mit den Herausforderungen in der aktuellen Zeit, in der wir die Folgen eines nahen Krieges, die Pandemie oder auch die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommen, ist es noch wichtiger geworden, füreinander da zu sein.“ Wie auch im Video wünscht sich die Singer-/ Songwriterin mit den ukrainisch-polnischen Wurzeln für das echte Leben ein Happy End und versichert:

Schwere Zeiten zieh’n vorbei // Herzen werden wieder leicht // Du bist nicht allein

Es ist immer jemand wach auf dieser Welt // Es gibt immer irgendein‘, der zu Dir hält.

„Immer jemand wach“ ist stimmgewaltiger Deutsch-Pop. Der Track besticht mit seiner eingängigen Hook und wird von einem wunderschön arrangierten Melodiebogen getragen. „Immer jemand wach“ ist eine laute Mutmacher-Hymne, die genau zur richtigen Zeit kommt und das Signal aussendet, uns wieder auf das Wesentliche zu besinnen: für den anderen da zu sein und aufeinander Acht zu geben.

ela.s neue Single „Immer jemand wach“ ist ab sofort als Download und Stream erhältlich.

ÜBER ela.:

Nicht erst seit ihres 2020 veröffentlichten Solo-Debüts „Liebe & Krieg“, das bis dato mehr als 30 Millionen Streams gesammelt hat, gehört Ela. – mit bürgerlichem Namen Elżbieta Steinmetz – zu den aktuell erfolgreichsten und renommiertesten Singer-/ Songwriterinnen in Deutschland. Die vorwiegend im Deutsch-Pop beheimatete Künstlerin mit ukrainischen Wurzeln hat sich jedoch auch in genreübergreifenden Kollaborationen mit hochkarätigen Musikerkolleg:innen einen Namen gemacht.

Durch das tiefgründige und reflektierte Auseinandersetzen mit zum Teil auch gesellschaftskritischen Themen, ist sie vor allem in den letzten Jahren zu einem wichtigen Sprachrohr ihrer Generation avanciert. Der in Berlin lebenden Songwriterin ist es wichtig, mit berührender Sprache, subtiler Lyrik und großer Poesie ihre Geschichten zu erzählen, die genug Raum lassen, dass die Menschen sich selbst darin finden können.