Ulrich Zehfuß veröffentlicht zweite Vorab-Single aus seinem Album „Liebe“

Liedermacher Ulrich Zehfuß veröffentlicht eine zweite Vorab-Single aus seinem neuen Album „Liebe“, mit der er dem Mikroplastik in und um uns herum eine Stimme gibt. Der Song „Du wirst mich nicht los“ wurde mit großem Orchester in Benny Anderssons RMV-Studio in Stockholm aufgenommen. Das Album „Liebe“ erscheint am 21.04. auf Konstantin Weckers Label Sturm & Klang. Ulrich Zehfuß möchte auf elegante und unterhaltsame Weise auf den unerbittlichen Stalker Mikroplastik hinweisen, der sich so leicht nicht abschütteln lassen wird.

Ulrich Zehfuß hat in vielen seiner Soloaufnahmen eine enge Beziehung zur Natur gezeigt. Sei es bei „Dünnes Eis“ oder „Schwimmer in den Wellen“, in denen er das Verhältnis Mensch und Naturkräfte auslotet, „Magnolienzeit“, das auf die wertvollen raren Augenblicke im Leben hinweist oder nun die Gefahr, die von etwas ausgeht, das die Menschheit scheinbar sorglos in ihre Nahrungskette eindringen lässt: Mikroplastik.

Als der junge Uli als Sohn eines Landwirts selbst seine Nachmittage auf dem Feld verbrachte (manches Mal auch verbringen musste), überließ man das Wachstum der Sonne und dem Regen. Wenn Zehfuß heute bei seinen Konzertreisen über die Äcker blickt, sieht er allerorten Plastikplanen, die das Reifen der Erdfrüchte beschleunigen sollen, dabei langsam zerfallen, Teil des Bodens, Teil unserer Nahrung und schließlich auch Teil unserer Körper werden.

Geschrieben hat Zehfuß den Song zusammen mit dem Kölner Songwriter und Co-Produzenten Luis Schwamm, der wie Zehfuß der Sago Songwriter-Familie entstammt, sowie dem Stockholmer Pianisten und Produzenten Anders Wihk. Das dazugehörige Musikvideo wurde vom Mannheimer Videoclip-Spezialisten Camelot Films produziert.