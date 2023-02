Tim Bendzko veröffentlicht neue Single und Video zu „Magneten”

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Nur: Dafür müssen sie auch aufeinandertreffen – und bei mehr als 7 Milliarden Menschen ist das gar nicht mal so wahrscheinlich. Mit seiner neuen Single MAGNETEN hat Tim Bendzko ein Lied über genau dieses Phänomen geschrieben – ein Song über die Anziehungskraft von zwei Menschen, die eigentlich total verschieden sind, aber gar nicht anders können, als immer näher aufeinander zuzukommen – ganz egal, wie riskant es auch sein mag.

„Eigentlich habe ich mich immer geweigert, richtige Liebeslieder zu schreiben“, erzählt Tim Bendzko. „Aber plötzlich war da diese Lust in mir, zusammen mit den Truva-Jungs einen Song zu schreiben, der richtig nach vorne geht, genau dieses Gefühl feiert und dabei trotzdem nicht superkitschig ist. Und wer mich und meine Karriere verfolgt, der weiß, dass ich eine Schwäche für alles rund um das Thema Weltall habe.“

Auf MAGNETEN kommen Vorhaben und Faible jetzt zusammen: Auf verschiedenen Umlaufbahnen unterwegs, ist da mit einem Mal diese eigentlich so unwahrscheinliche Begegnung von zwei ganz unterschiedlichen Sternen, die einander anziehen bis Raum und Zeit völlig verrücktspielen.

Nach KEIN PROBLEM, DAS LEBEN WIEDER LIEBEN, WER RETTET DIE WELT FÜR MICH, ALLEINE IN PARIS und PARALLELWELT ist MAGNETEN bereits die sechste Single aus APRIL, dem neuen Album von Tim Bendzko, das am 31.3.2023 erscheinen wird. Insgesamt 15 Titel erzählen von einem Hin und Her der Gefühle, das wohl jedem von uns in den letzten Jahren begegnet sein dürfte.

„Das Album heißt so, da der Monat April ein Auf und Ab der Gefühle ist. Genau so haben sich die letzten Jahre, in denen die Songs entstanden sind, auch angefühlt“, erklärt Tim Bendzko. „Vielleicht ist das Album auch genau deshalb so abwechslungsreich geworden. Humorvolle und gut gelaunte Songs wechseln sich ab mit Stücken, die sich mit den eigenen Ängsten beschäftigen und aber auch Mut machen. Und außerdem bin ich im April geboren!“

APRIL erscheint am 31.03.2023 und ist offiziell überall vorbestellbar.