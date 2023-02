Florian Künstler: Die andauernde Suche nach einem Partner fürs Leben

Das Jahr 2023 ist noch jung, aber schon jetzt zeichnet sich ab, wer eine der musikalischen Neuentdeckungen des Jahres werden könnte. Der Lübecker Singer-Songwriter Florian Künstler sorgt seit Wochen bei TikTok für Furore und begeistert die Hörer mit seinen ganz intensiven wie echten und poetischen Texten. Bereits Millionen monatliche Hörer bei den Musik-Streaming Portalen und über 10 Mio Aufrufe seiner Songs bei TikTok zeigen wie nah Florian Künstler musikalisch bei seinen Fans ist. Während sein Song „Kleiner Finger Schwur“ sich gerade den Weg durch die deutschen Charts bahnt präsentiert Florian, der mit bürgerlichem Namen wirklich Künstler heißt, nun mit „Plötzlich Liebe“ einen weiteren Song aus seinem in diesem Jahr erscheinenden Debütalbum.

Und wieder einmal bebildert Florian Künstler eine Erfahrung aus seinem eigenen Leben in einem bewegenden Song. Dieser Moment, in dem die andauernde Suche nach einem Partner fürs Leben die zuweilen aussichtslos erscheint, auf einmal ein Happy End nehmen kann – ergreifend erzählt in drei Minuten Musik. Genau das ist „Plötzlich Liebe“, eine Hommage an die Hoffnung auf die große Liebe die zu den ungewöhnlichsten Momenten im Leben erfüllt werden kann. Beim Songwriting kann Florian Künstler auf seine eigene bewegte Vita zurückgreifen und wer Ihn mit Akustikgitarre und Band einmal live erleben durfte wird dies so schnell nicht vergessen. So freut sich der Lübecker Musiker auch schon auf seine erste bundesweite Tour im Oktober diesen Jahres und die bis dahin anstehenden Festival-Gigs.

Live-Daten 2023

25.10. Hamburg – Markhalle

26.10. Berlin – Maschinenhaus

31.10. Stuttgart – Im Wizemann

01.11. Darmstadt – Centralstation

02.11. Köln – Yuca

03.11. München – Ampere

04.11. Kufstein – Musikschule

08.11. Dortmund – FZW