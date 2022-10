dodie – alle Tracks der neuen EP als Session Videos verfügbar

Ihr 2021er Debütalbum “Build A Problem” chartete auf Platz 3 der offiziellen UK Album Charts und behandelte das fehlerhafte, emotional unberechenbare und wundersam komplexe Rätsel des Lebens. Es folgten Touren durch Großbritannien und Nordamerika, mit zwei ausverkauften Theatershows in den Ace Hotels in LA und einem ausverkauften Kings Theatre in New York. Ein weiteres Highlight war ihre Show im Londoner Eventim Apollo.

Mit 27 Jahren hatte dodie bereits eine Menge erlebt, bevor sie ihr Debütalbum veröffentlichte. Einiges davon spielte sich online ab, als sie sich als Sängerin und Liedermacherin einen Namen machte und mit ihren entwaffnend ehrlichen Videos und ihrem berührenden, intimen Gesangsstil Millionen von Fans gewann. dodie hat bis heute über 1 Milliarde Streams und 7 Millionen Follower auf allen Streaming-Plattformen, sie hat über 100 aufeinanderfolgende Shows weltweit ausverkauft, trat bei Late Night with Seth Myers und Sunday Brunch auf und wurde Botschafterin für die Depersonalisation-Charity Unreal.

Nachdem dodie am vergangenen Freitag ihre neue EP “Hot Mess” veröffentlicht hat, hat sie über das Wochenende die komplette EP live eingespielt und die dazugehörigen Videos online gestellt.

