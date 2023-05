ENGIN: Das Debütalbum „Nacht“ ist draußen

In der Nacht liegt die Essenz unseres Lebens. Raus in die Welt. Andere erkennen und sich selbst verlieren. Die Straße, der Kiosk, die Party sind stete Versprechen auf Verwandlung.

Die Mannheimer Band ENGIN zieht uns auf ihrem Debütalbum „Nacht‟ hinein in die Stunden zwischen Nachmittag und nächstem Morgen. Vom Bett in die Bar. Vom Rausch in die Tiefe. Und zwischen glitzerndem Dreck eine Ahnung von Liebe. Dieses energetische Trio liefert in seinen zehn Songs eine grandiose Lebensgefühlverdichtung. Und das in einem detailverliebten wie hoch eingängigen Sound, der sich gut und gerne als deutsch-türkischer Indierock bezeichnen lässt.

Und der Pop, Jazz und Psychedelia äußerst klug und mit großer Geste umarmt. Roh, hypnotisch und immer wieder tanzbar erzählt ENGIN von all dem, was die Nacht offenbart. Schönheit und Schmutz, Irrwitz und Abenteuer, Einsamkeit und Euphorie.

„Nacht“ erscheint heute, 12. Mai 2023, und ENGIN werden direkt im Anschluss auf ausgedehnte Tournee gehen.

ENGIN Live

20.05.2023 – Karlsruhe KOHI

24.05.2023 – Ludwigshafen Das Haus

26.05.2023 – Köln Die Wohngemeinschaft

29.05.2023 – Berlin Urban Spree

30.05.2023 – Leipzig Neues Schauspielhaus

31.05.2023 – Hannover LUX

01.06.2023 – Hamburg Häkken

02.06.2023 – Lüneburg COAL23

08.06.2023 – Stuttgart Im Wizemann Studio

09.06.2023 – Offenbach a.M. Hafen 2

10.06.2023 – Bamberg Live-Club

11.06.2023 – Ulm Roxy

13.06.2023 – Bretten Jazz-Club