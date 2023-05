HOLLYWOOD VAMPIRES veröffentlichen Live-Version von „Manic Depression“

Die Rock-Supergruppe, bestehend aus Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen, veröffentlichen eine feurige Live-Version des Jimi Hendrix- Klassikers „Manic Depression“, die während ihrer Show bei „Rock in Rio“ 2015 vor 100.000 Fans aufgenommen wurde. Der Track zeigt Depps energiegeladene Gitarrenarbeit, Coopers markante Stimme, Perrys unnachahmliche Soli, und wird unterstützt von der donnernden Rhythmusgitarre von Tommy Henriksen.

„Manic Depression“ wurde ursprünglich auf Hendrix‘ Debütalbum „Are You Experienced“ aus dem Jahr 1967 veröffentlicht und ist ein fester Bestandteil des Kanons der Rockmusik geworden, da der Text die turbulente emotionale Achterbahnfahrt einer bipolaren Störung beschreibt.

Die Live-Version der Hollywood Vampires verleiht dem Song mit ihrer explosiven Instrumentierung und den elektrisierenden Soli, die den rasenden Geist von Hendrix‘ Original einfangen, eine neue Energie. Es ist ein Song, der das Publikum immer wieder in den Bann zieht und es in die Magie der 60er Jahre zurückversetzt. Die Live-Version von „Manic Depression“ wird am 12. Mai veröffentlicht und auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar sein. Die Hollywood Vampires sind auf Tour und werden den ganzen Sommer über in ganz Europa auftreten.