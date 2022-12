Floor Jansen veröffentlicht am 24.03.23 ihr Soloalbum PARAGON

Floor Jansen, besser bekannt als die Leadsängerin der finnischen Metal Band Nightwish, kündigt ihr erstes Soloalbum „PARAGON“ an, das am 24.03.2023 erscheinen wird.

Das Album zeigt die beeindruckende Vocal Range und starke Stimme von FLOOR auf 10 Titeln, die sich musikalisch zwischen feinstem Pop und emotionalen Balladen befinden. Beeinflusst von ihrer bisherigen Karriere bietet „Paragon“ was für jeden Musikliebhaber und vor allem für Fans von FLOOR.

Album Tracklist:

My Paragon

Daydream

Invincible

Hope

Come Full Circle

Storm

Me Without You

The Calm

Armoured Wings

Fire

Jansen über ihr Soloalbum: „Sich zu erneuern und den Sprung ins Unbekannte zu wagen, lässt einen wachsen. Zu altern ist ein Geschenk, das nicht jeder bekommt. Ich bin eine glückliche Frau, die ein Album machen durfte, von dem ich nie wusste, dass ich es machen kann. Eines, das mich sogar definiert, wo ich auf meinem Weg bin. Ich habe mein PARAGON erreicht! Ich bin so stolz auf dieses Werk! Und dankbar für all die wunderbaren Menschen in diesem schönen Leben, die mir geholfen haben, hierher zu kommen!“

Mit den verschiedenen musikalischen Einflüssen und der starken Stimme ist „Paragon“ ein Album, das nicht nur Fans von Pop Musik begeistern wird, sondern auch Fans von Metal Musik. Es ist die perfekte Ergänzung zu jeder Musik Sammlung und ein Muss für Fans von Floor Jansen und Nightwish.

„Paragon“ wird es neben einer digitalen Veröffentlichung auch auf CD und Vinyl geben sowie in einer limitierten Deluxe Box Set Edition.

Floor geht mit ihrem neuen Album im April und Mai 23 auf Tour in Holland, Deutschland, Schweiz und Österreich:

07.05.2023 Oberhausen, Turbinenhalle 2

09.05.2023 Zürich, X-TRA

10.05.2023 München, Backstage Werk

11.05.2023 Wien, Simm City

13.05.2023 Leipzig, Haus Auensee

14.05.2023 Neu-Isenburg, Hugenottenhalle

15.05.2023 Köln, E-Werk

17.05.2023 Stuttgart, LKA Longhorn

18.05.2023 Berlin, Huxley`s Neue Welt

19.05.2023 Hamburg, Sporthalle