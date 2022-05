„Was gibt es eigentlich schönes auf der Welt, und was geschieht uns schönes am Tag?“ Das sind die Fragen mit denen sich Florian Künstler für seine neue EP „Gute Nachrichten“ intensiv auseinandergesetzt hat. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die globale Schwere der letzten Jahre etwas zu lindern, indem er alle dazu einlädt, sich ab und zu auf all das Positive um einen herum zu besinnen.

Im Falle von Florian Künstler persönlich sind das zum Beispiel endlich wieder anstehende Live-Termine im Mai, aber er hat sich auf der Suche nach freudigen News auch eine Versuchsreihe einfallen lassen, die jede Person super selbst anwenden kann: Hierfür hat er im Freundeskreis darum gebeten, ihm immer dann z.B. per SMS oder Sprachnachricht Bescheid zu geben, wenn jemandem etwas Gutes widerfahren ist – und es kam viel dabei raus. Von gefundenen Geldscheinen, über schöne Begegnungen, freudige Erinnerungen aus der Vergangenheit und Dankbarkeit bis hin zur Vorfreude auf Bevorstehendes war die Erkenntnis von allen Involvierten: Die Welt steckt voller guter Nachrichten und es tut wahnsinnig gut, sie sich vor Augen zu halten.

Und so eröffnet ein von Optimismus durchströmter Track mit gleichnamigem Titel „Gute Nachrichten“ das 5-teilige Werk. Alles klingt, als würde die Hoffnung alleine und der Glaube daran, dass alles wieder besser wird, in schweren Zeiten schon Linderung bringen. In „Unsichtbar“, einer eindringlichen Klavierballade, geht es um’s gesehen werden wollen und die Frage, was man tun muss, um nicht mehr wie unsichtbar behandelt zu werden „Wunder“, eine aufmunternde Uptempo Nummer, dreht sich um den ungebändigten Glauben an Wunder und wie etwas aus dem Nichts entstehen kann („aus Fremden werden Freunde, plötzlich ist Familie da, wo man vorher nur allein war“).

Auch der absolute Fan-Favorit „Tausend Raketen“ findet sich natürlich auf der EP wieder, genau wie die gemeinsame Ohrwurm-Single mit der Berliner Sängerin Elen, „Wovor hast du Angst“ – ein Song der auf diversen Streaming-Plattformen seit seiner VÖ im Februar hohe Wellen schlägt.

Zum Gesamtwerk der EP „Gute Nachrichten“ verrät Florian Künstler noch: „Ich wollte Themen aus dem Leben auf dieser EP vereinen. Fünf Lieder vom Vermissen und an Wunder glauben – von sich unsichtbar fühlen bis zur Sehnsucht nach endlich wieder guten Nachrichten. Wer sich diese EP anhört, lernt mich so richtig kennen und ich glaube wir können alle mal wieder gute Nachrichten vertragen. Für mich gibt es musikalische gute Nachrichten, nämlich in Form dieser neuen EP mit fünf neuen Songs, die ich live performen kann – das sind doch auf jeden Fall gute Nachrichten!”

Die EP „Gute Nachrichten“ von Florian Künstler ist seit 06. Mai via Columbia Deutschland erhältlich.

Support Tour mit Wilhelmine:

07.05. Berlin

09.05. Leipzig

10.05. Rostock

11.05. Hamburg

12.05. Dortmund

15.05. Frankfurt a.M.

16.05. Köln

17.05. Heidelberg

18.05. Stuttgart

Florian Künstler & Band:

20.05. Lübeck

21.05. Berlin

11.06. Stove Open Air

02.07. Usedom Open Air

13.09. Hannover

14.09. Hamburg