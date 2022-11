Girl Scout: Indie aus Stockholm zwischen Snail Mail und Wet Leg

Nach ihrer Debüt-Single “Do You Remember Sally Moore?” veröffentlichen Girl Scout heute ihre neue Single “All The Time And Everywhere” via Made Records.

“Manchmal verfolgt einen die Angst wie ein streunender Hund”, sagt Emma über die neue Single “All The Time And Everywhere”. “Ich hab diesen Song zu einer Zeit in meinem Leben geschrieben, als ich ständig nervös war und ich es unangenehm fand, unter fremden Menschen zu sein. Dieses Gefühl wächst mit einem zusammen und irgendwann wünscht man sich, dass man es einfach aus seinem Körper rausschneiden könnte. Aber wahrscheinlich muss man seinen Frieden damit machen und akzeptieren, dass das Leben manchmal eine unbequeme Sache ist.”

“All The Time And Everywhere” erscheint mit einem Video aus Super-8-Schnipseln, die die Band dieses Jahr in ihrem ersten Festival-Sommer aufgenommen hat, während sie sich die ersten Sporen als Liveband verdienten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zu GIRL SCOUT:

Es ist fast ein Bandgründungsklassiker: vier junge Menschen treffen sich an der Uni. Der Ort des Geschehens war in diesem Fall das Royal Collage of Music in Stockholm. Unsere vier Protagonist*innen studierten Jazz, spielten auch außerhalb der Vorlesungen zusammen. Erst haben sich zwei von ihnen zu einem Duo zusammengefunden und “versucht, Geld zu verdienen. Wir haben Songs gecovert, Evergreens von den Beatles bis Burt Bacharach und auf allen Veranstaltungen gespielt, die uns angeboten wurden, von Cocktail-Events bis Eröffnungsfeiern”. Dann wurden aus den Covern irgendwann eigene Songs und das Duo zum Quartett.

Und nun brodelt die Gerüchteküche schon gewaltig. Girl Scout haben in ihrer kurzen Bandgeschichte schon ordentlich von sich reden gemacht und das, obwohl noch kein einziger Song von ihnen veröffentlicht wurde. Einzig ihre ersten fabelhaften Liveshows in Großbritannien und Skandinavien in den letzten Monaten, sowie ihre Support-Shows für Holly Humberstone haben die immer gleiche Frage unter ihren Social Posts provoziert: “Wann kommt endlich Musik?!” Jetzt. Emma Jansson (guitar, vocals), Evelina Arvidsson Eklind (bass, vocals), Per Lindberg (drums) und Viktor Spasov (guitar) sind bereit!