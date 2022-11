LOW ISLAND: “Life In Miniature” endlich veröffentlicht

Nach “Can’t Forget”, “Kid Gloves”, “Forever Is Too Long” und der letzten Single “Robin” erscheint heute endlich das zweite Album “Life In Miniature” von Low Island via Emotional Interference / AWAL.

“Life In Miniature” ist eine 11 Track starke Reise durch Art-Rock, Alt-Pop und elektronisch aufgeladenem Indie. Durch Licht und Schatten werden Erinnerungen der vergangenen turbulenten Jahre seit dem Debüt-Album eingefangen und verarbeitet.

Dazu haben sie die Hilfe des Toningenieurs Tom Archer (Little Simz, David Byrne, Slowthai) in Anspruch genommen und das Album in selbstgebauten Studios im ländlichen Frankreich, in Oxford, London sowie in den Londoner RAK Studios und dem Echo Zoo in Eastbourne aufgenommen.

Von der Band als “sonic photo album; a journey through three years of accelerated change that felt like a lifetime” beschrieben, verspricht das Album eine erforschende Ausstellung zu werden. Zwischen körniger, emotionaler Introspektion und Verständnis und Akzeptanz des großen Ganzen!

Mit ihren kathartischen Hymnen über Liebe, Verlust und das Leben ebnen Low Island den Weg für unabhängige Künstler und treten in die Fußstapfen der Oxford-Bands wie Radiohead, Glass Animals oder den Foals: hartnäckig, freigeistig und furchtlos.