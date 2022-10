HILLA: Videopremiere “Seeleninventur” feat. Alelo

Mit „Seeleninventur“ folgt HILLAs vierte und letzte Single im Jahr 2022 aus ihrem bereits erschienenen gleichnamigen Debütalbum. Die Single erzielte bereits erste Erfolge, so wurde sie in den Editorial Playlists von Spotify „Popland“, Amazon Music „Taufrisch Deutscher Pop & Rock“ und bei Apple Music „Neu in: Pop“ gefeatured. Das elektronisch angehauchte Pop-Projekt verbindet internationalen Sound mit aufrichtigen und direkten deutschen Texten. Mit Songs über Feminismus, Body Positivity und Selbstliebe will HILLA auf bestimmte Themen und Probleme in der Gesellschaft aufmerksam machen. Dabei erzählt sie auch Geschichten aus ihrem eigenen Leben und zeigt offen ihre Ecken und Kanten.

Zum Abschluss des Jahres und auch ihres Albums setzt HILLA auf eine Fusion aus elektronischen und trappy Elementen mit Akustik-Gitarre. Der Song, welcher innerhalb des Popkurses in Hamburg im März 2022 entstand, erzählt von den letzten Reflexionen über ein Beziehungsende und ist zeitgleich auch eine Art Schlusswort der persönlichen Entwicklung, die sich in den Songs und Themen des Albums widerspiegelt. Dabei hat sich HILLA erstmals Unterstützung aus einem anderen Genre geholt – der Hamburger Rapper Alelo erweitert mit seinen Worten den Song um eine männliche Perspektive und rundet den Track damit ab.