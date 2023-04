I Want Poetry: Vorgeschmack auf „Solace + Light“

Wenige Wochen vor dem Erscheinen ihres zweiten Albums gibt uns das Dresdner Duo I Want Poetry einen weiteren Vorgeschmack auf „Solace + Light“. Ihr neuer Song “Ocean” ist die perfekte Indie-Pop-Single; treibende, tanzbare Rhythmen, erhebende Melodien und Synthesizer umspülen und tragen einen wie das sommerliche Meer. Der poetische Songtext von Tine von Bergen ist eine Hommage an die Freundschaft und das Versprechen, füreinander da zu sein, auch in rauen Zeiten:

I’ll keep your head above the water

hold you like a child or like a lover

I turn to you when you are on the rocks

I’ll keep the flood away

so you can dance

I‘ll be your ocean

Das bildgewaltige Musikvideo zu “Ocean” aus der Hand von Kristin Herziger untermauert den Ruf von I Want Poetry als eine der visuell eindrucksvollsten Indie-Bands der Gegenwart. Gedreht an den vulkanischen Stränden und felsigen Klippen der Kanarischen Inseln, erzeugt das Video ein ursprüngliches Bild der Elemente und unserer menschlichen Verbindung zueinander und zur Natur.

Für ihr neues Album „Solace + Light” wurden I Want Poetry u. a. beim Wettbewerb Popmusik Sachsen ausgezeichnet. Es erscheint am am 26. Mai.