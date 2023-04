„Endless Summer” klingt wie ein Strandurlaub, während die Welt brennt. Zehn perfekte Popsongs die schimmern wie schmelzende Autobahnen und süß dahinschmelzen wie Erdbeereis. Kurz bevor Holly Rankin erfuhr, dass sie ihr erstes Kind erwartete, schrieb sie dieses Album, was für sie eine Art Oase war, zu der sie sich inmitten des apokalyptischen Schreckens der Klimakatastrophe zurückziehen kann.

„Ich habe dieses Album geschrieben, bevor ich schwanger wurde, aber die Realität des ‘endlosen Sommers’, in den wir weltweit eintreten, ist für mich sehr greifbar geworden”, sagt sie. „Es gibt einen Teil der Zukunft, der in mir heranwächst und die Konsequenzen all unserer jetzigen Entscheidungen später tragen muss. Die Erfahrung schwanger zu sein, hat alles schön und furchtbar real gemacht. Ich denke, dass dieses Gefühl auf dieser Platte zum Ausdruck kommt.”

Jack River’s aktuelle Single „Lie In The Sun” mitsamt Visualizer erschien vor zwei Wochen.