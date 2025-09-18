IEDEREEN: Album „Neue Mitte“ erscheint heute

Nach den Singles „Neue Mitte“, „Angebot“ und „Gehts nur gut?“ veröffentlichten Iedereen heute mit „Neue Mitte“ ihr neues, zweites Album. Passend dazu erscheint mit „Panik“ ein neues Video.

Auf die Schwere folgt das Leichte, auf die Verzweiflung der Trotz, auf die Strophe manchmal der Refrain – und manchmal halt auch einfach das sinister grinsende Sprengkommando mit dem Dynamit unterm Arm. „Unsere Songs sind wie ein Kartenhaus: luftig, infantil, manchmal kurz vor dem Einsturz“, sagt Ron. Eine Beschreibung, die nicht nur für die Kunst, sondern für das Leben an sich gelten kann.

Das alles schaffen iedereen, und zwar – man kann es nicht oft genug betonen – mit begrenzten Mitteln und dem ganz kleinen Besteck. Je weniger Musiker man zur Verfügung hat, desto mehr Ideen braucht man, und wer dieses Album hört, kann oft nur staunen über all die musikalischen Fährten, denen die Band mit Elan, mit Witz und mit Können folgt. iedereen, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, sind wirklich nur zu zweit. Ein gottverdammtes Duo. Ron und Tom, das war‘s. Weniger geht nicht. Und mehr irgendwie auch nicht.

Tourdaten:

08.11.2025 – Hühnermannhattan, Halle

20.11.2025 – Neue Zukunft, Berlin

22.11.2025 – Rothaus, Trier

26.11.2025 – Conne Island, Leipzig

27.11.2025 – Subrosa, Dortmund

28.11.2025 – Kleine Freiheit, Osnabrück

29.11.2025 – Kulturschiff, Haren (Ems)

03.12.2025 – Alte Kurdirektion, Bad Ischl

04.12.2025 – Music-House, Graz

05.12.2025 – rhiz, Wien

11.12.2025 – Gebäude 9, Köln

16.12.2025 – schon schön, Mainz

17.12.2025 – KOHI, Karlsruhe

18.12.2025 – KGB, Langenberg