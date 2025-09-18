ENGIN kündigen neues Album mit gleichnamiger Single an: „Sag mir Almanya“

„Sag mir Almanya, sag weißt du noch wo lang ja?“ Das fragen sich ENGIN in ihrer neuen Single „Sag mir Almanya“, gleichzeitig Titeltrack ihres am 13. März 2026 erscheinenden Albums. Der Song ist eine Abrechnung mit dem Zustand der stetigen gesellschaftlichen Polarisierung in einem Deutschland, an dem es an allen Ecken und Enden knirscht. „Schnee, weiß wie Ayran bedeckt deutschen Wald.“ ENGIN warnen uns eindringlich davor, was uns blüht wenn wir den Weg der Spaltung weiter gehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Sag mir Almanya, hast du dich verschanzt? Sag mir wer willst du sein wenn der Volkskörper tanzt?“ ENGIN wollen Menschen mit ihrer Musik verbinden und mit ihrer letzten Single „1000 Kilometer“ konnten sie erneut beweisen, dass sie dazu im Stande sind. Mit fast 160. Tsd Followern auf Instagram und 45k auf TikTok wurde die Band ein Social Media Phänomen in Deutschland und der Türkei. Auf knapp 200 Konzerten in den letzten zwei Jahren überzeugten sie ihr Publikum aber auch live. Die drei sind Newcomer, die es sich zu beobachten lohnt.