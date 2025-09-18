KADAVAR: neues Album am 7. November

Mit „Total Annihilation“ zünden Kadavar die nächste Stufe ihres neuen Albums „K.A.D.A.V.A.R.“ (VÖ: 07.11.2025 via Clouds Hill). Eine kompromisslose Metal-Attacke, die klingt wie das Ende der Welt selbst: laut, rasend und gnadenlos.

Lupus von der Band sagt über den Song: „‘Total Annihilation’ klingt so, wie ich mir das Ende der Welt vorstelle: laut, rasend und gnadenlos. Es ist das finale Chaos, als ultimative Selbstzerstörung, die wir selbst erschaffen – ein letztes Mal Krach, bevor Stille bleibt. Und vielleicht sind wir dem schon näher, als wir glauben.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Track wird von einem energiegeladenen Musikvideo begleitet und markiert den nächsten Höhepunkt im Neustart der Berliner Rock-Ikonen. Nach dem spacigen Befreiungsschlag „I Just Want To Be A Sound“ und dem kompromisslosen Comeback-Opener „Lies“ kehren Lupus Lindemann, Tiger Bartelt, Simon Bouteloup und Neuzugang Jascha Kreft noch rauer, härter und zorniger zurück – und zeigen, dass sie ihr Feuer neu entfacht haben.

Die Band bringt auf „Kids Abandoning Destiny Among Vanity And Ruin“ – Kurz „K.A.D.A.V.A.R.“ – die rohe Riff-Besessenheit der frühen Tage zurück, erweitert um den frischen Input von Kreft. Das Ergebnis: eine düstere, wütende Doomsday-Platte, die in Zeiten globaler Krisen wie ein Fanal wirkt.

Die ersten Pressestimmen zum Album sprechen von „der dröhnenden Rückkehr einer der wichtigsten deutschen Rockbands“ und einem Werk, das „die rohe Wucht von ‚Abra Kadavar‘ mit der kreativen Weite von ‚Isolation Tapes‘ verbindet“. Parallel zur Singleveröffentlichung kündigten Kadavar ihre aktualisierten Tourdaten für Herbst/Winter an – mit Headline-Shows in ganz Europa.

KADAVAR Live 2025

21.10.2025 – Im Wizemann, Stuttgart

22.10.2025 – Salzhas, Winterthur (CH)

23.10.2025 – Arena, Wien (AT)

24.10.2025 – Theaterfabrik, München

25.10.2025 – Felsenkeller, Leipzig

26.10.2025 – Grosse Freiheit 36, Hamburg

28.10.2025 – Live Music Hall, Köln

02.12.2025 – Huxleys, Berlin