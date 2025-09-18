OASIS kündigen „Familiar To Millions“ Limited Editions auf Vinyl und CD an

Oasis kündigten kürzlich die Limited Editions ihres ersten Live-Albums „Familiar To Millions“ für den 14. November 2025 an. Das Album erscheint als 2CD und 3LP. Es wurde aufgenommen während ihrer legendären Wembley Show in London am 21. Juli 2000. „Familiar To Millions“ erscheint via Big Brother Recordings, kann ab jetzt vorbestellt werden und erscheint erstmals seit dem Original-Release wieder auf Vinyl.

Das Announcement von „Familiar To Millions“ kam nach den letzten zwei London Shows der „Live ’25“ Welt-Tour von Oasis. Insgesamt spielten Oasis damit sieben Mal ausverkaufte Konzerte in Wembley in London. Die Tour wurde von Fans wie auch Presse gefeiert und von The Sunday Times“ als „biggest rock comeback in history“ und vom Musikexpress als „Comeback des Jahres“ betitelt.

Außerdem kam das Announcement wenige Tage vor dem Release von Oasis‘ Release der 30th Anniversary Edition des Meilensteins „(What’s The Story) Morning Glory?“. Diese ist seit dem 03. Oktober 2025 erhältlich. Auf dem Release sind außer dem Original-Album unveröffentlichte Unplugged-Versionen von „Cast No Shadow“, „Morning Glory“, „Wonderwall“, Acquiesce“ und „Champagne Supernova“.

„(What’s The Story) Morning Glory?“ ist eines der größten Rockalben aller Zeiten, das eine ganze Ära geprägt hat. Das zweite Album von Oasis, das 1995 bei Creation Records erschien, folgte nur 14 Monate nach ihrem Klassiker-Debüt „Definitely Maybe“ und enthält die allseits beliebten Hymnen „Wonderwall“, „Don’t Look Back In Anger“, „Champagne Supernova“ sowie die Fan-Favoriten „She’s Electric“ und „Roll With It“.

Das Album verhalf der Band zu weltweitem Erfolg und wurde bis heute weltweit mehr als 22 Millionen Mal verkauft, darunter 6 Millionen Mal in den USA. Es ist das drittbestverkaufte Studioalbum aller Zeiten in Großbritannien. Das Album wurde außerdem vom National Album Day zum offiziell meistgestreamten Album der 90er Jahre gekürt, gefolgt von „Definitely Maybe“ auf Platz zwei.