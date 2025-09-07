Über 50 neue Acts: Das Line-up für Rock am Ring 2026 steht komplett

Musicheadquarter.de – Internet Musikmagazin

Nürburg, 1. November 2025. In der Halloween-Nacht haben die legendären Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park das vollständige Line-up für 2026 bekannt gegeben. Mit 54 Acts setzt die finale Bandwelle noch einmal ein kräftiges Zeichen – mit starken Namen und echten Fanlieblingen.

Neu zum Programm hinzugekommen sind The Hives, Alter Bridge, Tom Morello, Finch, Breaking Benjamin, Bush, H-Blockx, The Pretty Reckless, Mehnersmoos, Sondaschule, Ecca Vandal, Basement, President, Wargasm, High Vis und viele weitere.

Bereits im September hatten Rock am Ring und Rock im Park mit der ersten Bandwelle für Aufsehen gesorgt: Mit Iron Maiden, Linkin Park, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Electric Callboy, Bad Omens, Sabaton, The Offspring und vielen weiteren war die Headliner-Riege schnell komplett.

Rock am Ring ist bereits seit Anfang Oktober mit 90.000 Weekend-Tickets restlos ausverkauft und das so früh wie noch nie in der Geschichte des Festivals. Camping-Tickets und Upgrades sind weiterhin unter www.rock-am-ring.com/tickets erhältlich.

Für alle, die ihr Ticket nicht nutzen können, steht mit dem offiziellen Eventim FanSale eine sichere Plattform für den Weiterverkauf zur Verfügung: www.fansale.de. Fans werden ausdrücklich gebeten, Tickets ausschließlich über den verifizierten Eventim FanSale zu kaufen oder weiterzugeben und vom Zweitmarkt auf inoffiziellen Plattformen abzusehen.

Bei Rock im Park sind sowohl die Weekend-Tickets als auch die Tagestickets für Samstag und Sonntag bereits vollständig vergriffen – ebenfalls in Rekordzeit. Es gibt nur noch wenige Resttickets für den Festival-Freitag unter www.rock-im-park.com/tickets.

Rock am Ring: 5.–7. Juni 2026, Nürburgring, Eifel

A Perfect Circle Alter Bridge Ankor Architects
Babymetal Bad Nerves Bad Omens Badflower
Basement Bilmuri Black Veil Brides Blood Incantation
Bloodywood Boundaries Breaking Benjamin Bury Tomorrow
Bush Catch Your Breath Danko Jones Don Broco
DRAIN Dying Wish Ecca Vandal Ego Kill Talent
Electric Callboy Finch Gatecreeper H-Blockx
High Vis Hollywood Undead Ice Nine Kills Iron Maiden
Kublai Khan TX Landmvrks Letlive. Limp Bizkit
Linkin Park Loathe Magnolia Park Malevolence
Marteria Mastodon Max Grimm Mehnersmoos
Mouth Culture Palaye Royale Paleface Swiss Papa Roach
President Return to Dust Sabaton Set It Off
Slay Squad Social Distortion Sondaschule TesseracT
The Butcher Sisters The Funeral Portrait The Garden The Hives
The Offspring The Plot In You The Pretty Reckless The Story So Far
The Subways Thornhill Three Days Grace Tom Morello
Trivium TX2 Volbeat Wargasm
We Came As Romans Within Temptation

