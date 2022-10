Johannes Oerding: PLAN A und neue Tour im Anmarsch

Der dritte Release aus OERDINGs kommendem Album PLAN A ist eine intime Angelegenheit. In dem schillernden Pop-Track geht es um Trennung und darum, dass man sie sich leichter vorstellt, als sie am Ende ist. „Mit den Jahren bilanziert man mehr, hört auch bei Freunden anders hin. Zeynep hat mich bei THE VOICE mit ihrer Stimme und menschlich total begeistert. Ich glaube, es gibt nicht viele deutsch-türkische Duette – dabei ist das Zusammenleben unserer Kulturen doch längst eine Realität. Deswegen ist es total stimmig, dass Zeynep hier auch Deutsch singt und ich Türkisch.“

Die Karrierekurve von Johannes Oerding zeigt seit zwanzig Jahren steil nach oben. Mit bis dato sechs Studioalben, über einer Million verkaufter Einheiten, diversen Gold- und Platinawards und insgesamt mehr als einer Million verkaufter Konzertkarten zählt der Songwriter zu den erfolgreichsten Musikern des Landes.

Nach dem 2019er #1-Album „Konturen“, das sich 44 Wochen lang in den Top 100 der deutschen Charts hielt und Platin meldete, sowie TV-Engagements bei „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ und „The Voice of Germany“ spielt Oerding diesen Sommer insgesamt 42 Open Air-Shows, die allein 200.000 Tickets über die Tresen gehen ließen. Neben Songwriting für Kollegen wie Peter Maffay, Udo Lindenberg oder Ina Müller war er gerade erneut als Gastgeber des Grimme-dekorierten Formats „Sing meinen Song“ zu sehen.

Das Finale der Sommertour fand am 24.09. auf dem Magdeburger Domplatz statt – weitere Livetermine sind bereits für März und April 2023 bestätigt. Das Album „Plan A“ erscheint am 04.11.2022.

Plan A Tour 2023: