John Butler veröffentlicht neue Single und kündigt Album „PRISM“ an

John Butler, einer der führenden independent Künstler Australiens, veröffentlicht sein neues Album „PRISM“ weltweit am 05. September 2025 bei Because Music. Kürzlich präsentierte er seine neue Single „So Sorry“. Im Oktober, November und Dezember tourt er durch Europa und Großbritannien.

John Butler ist eine Ikone, ein politischer Aktivist, Umweltschützer und ein musikalischer Revolutionär. Seine Auszeichnungen reichen von Nummer-1-Chart-Alben über Platin-Schallplatten bis hin zu ARIA- und APRA-Awards. Er spielte in den berühmtesten Clubs und auf den größten Festivals der Welt, darunter Glastonbury, Coachella, Fuji Rock, Red Rocks Amphitheatre und mehr. Seine energiegeladenen Live-Auftritte und sein musikalisches Können begeistern ein vielfältiges Publikum. 2003 veröffentlichte er als John Butler Trio „Sunrise Over Sea“, das erste independent veröffentlichte Album, das in Australien Platz 1 der Charts erreichte. Damit ebnete er Troubadouren den Weg zum Erfolg im Musikgeschäft, frei von den Fesseln großer Labels, Sponsoren und moralischen Kompromissen.

„PRISM“ markiert einen formellen Abschied vom Namen John Butler Trio und stürzt sich kopfüber in die Kraft der Ein-Mann-Band, die in den Anfängen von JBs Tagen als Straßenmusiker alles ins Rollen brachte. Es zelebriert das Feuer und die Leidenschaft dieses ungeschliffenen Talents. Obwohl „PRISM“ einen kraftvollen Bandsound besitzt, wurde es komplett solo von Butler und Produzent James Ireland (POND) entwickelt, die sich die Instrumentierung und die Produktion teilen.

Die neue Single „So Sorry“ erschien am 28. Mai. Butler sagt: „Lange Beziehungen gehen oft den Bach runter. Wir sagen und tun Dinge, die wir später bereuen. Man kommt als Kind zusammen, und wenn man Glück hat, lernt man, sich zu arrangieren und gemeinsam erwachsen zu werden. Aber niemand kommt unbeschadet davon.“

Auf „PRISM“ verbindet Butler seine tiefgründigen Geschichten mit einer epischen Klanglandschaft voller wilder Gitarren, kraftvoller Percussion und kometenhafter Refrains. Es gibt radiotaugliche Ohrwürmer, die sofort zum Mitsingen auf Festivals einladen, rasende Rock-Outs im Moshpit und gefühlvolle Balladen, die ebenso nachdenklich wie mitreißend sind. Butlers Fähigkeit, die Tiefen des Menschlichen, insbesondere seinen eigenen Herzensraum, zu ergründen und gleichzeitig seinen musikalischen Horizont stetig zu erweitern, indem er explosive Percussion mit hypnotischen Streicher-Pickings verbindet, ist unübertroffen.

„Es ist ein großes Leben, und die Welt ist in vielerlei Hinsicht in Aufruhr. Ich persönlich habe viel in mich hineingehorcht und reflektiert, während dieses Album Gestalt annahm“, erklärt Butler. „Für mich ist „PRISM“ eine kathartische Veröffentlichung, eine Hommage an mein Solo-Leben, eine Abkehr vom Namen John Butler Trio und ein weiterer klanglicher Schritt, während ich meine musikalische Reise weiter verfeinere. Der Titel spiegelt die klangliche und emotionale Bandbreite wider, die ich erkunden wollte: das ganze Spektrum des Menschseins. Liebe, Tod, Politik, innere und äußere Unruhe und Erlösung.“

„PRISM“ ist der dritte Teil von Butlers Four Seasons-Veröffentlichung. Anfang 2024 veröffentlichte Butler „Running River“, ein Ambient-Album, das das Publikum auf eine Reise tiefer Entspannung, Meditation und unglaublicher Musikalität mitnimmt. Im November 2024 veröffentlichte Butler sein zweites Album „Still Searching“. Der vierte Teil erscheint 2026.

Mit seiner neuen Band – bestehend aus JBT-Urmitglied Michael Barker am Schlagzeug, Michael Boase an den Percussion-Klängen und Ian Peres an Bass und Keyboard – tourte Butler kürzlich als Teil der SummerSalt-Besetzung durch Australien, bevor er beim Bluesfest spielte. Im Juni, Juli und August geht er auf ausgedehnte US-Tournee. Im November kommt er dann auch nach Deutschland.

Tourdaten Deutschland 2025: