Einer der beliebtesten Content Creator Deutschlands mit neuer Single

Mit seiner sympathischen & geerdeten Art gehört Joris Sava seit zwei Jahren zu den beliebtesten Content Creatorn in Deutschland. Nachdem er sich schnell eine Fanbase von über 2 Millionen Tik Tok-Follower:innen und knapp 400k Instagram-Follower:innen aufgebaut hat, startet der Lüneburger 2023 endlich auch als Musiker durch. Mit seinen Vocals auf dem gemeinsamen Megahit mit VIZE „Ghost Town“ (liegt bei unglaublichen 57 Millionen Streams auf Spotify) hat der 28-Jährige auch sein Talent als Sänger und Songwriter bewiesen – und wurde direkt von der europäischen Dance-Community als eines der aufregendsten neuen Gesichter 2024 gefeiert.

Letztes Jahr veröffentlichte Joris Sava seine Debütsingle „Always Love“ mit dem Produzentenduo Kush Kush & Zombic, die seine Fans auf Anhieb verzauberte und sogar in der Love Island VIP Sendung auf RTL2 während der gesamten Laufzeit gefeatured wurde. Von Kindesbeinen an begeistert sich Joris Sava für Musik und hatte schon immer den Traum Sänger zu werden. Doch wie so oft führen manche Wege erst einmal in eine völlig andere Richtung – in seinem Fall als Anasthäsiegehilfe in die OP-Säle eines Krankenhauses. Eine Erfahrung zwischen Leben und Tod, die ihn stark geprägt hat.

Während der Pandemie gründet er seinen eigenen Tik Tok-Kanal, auf dem er mit seiner offenen Art schon bald Millionen Follower:innen abholt und begeistert. Mit zunehmendem Erfolg entscheidet Joris sich ganz auf eine Karriere als Content Creator zu konzentrieren. Doch die Musik war immer seine Leidenschaft und fester Bestandteil seines Schaffens.

Nun steht mit „Atmosphere“ endlich Joris Savas zweite Single in den Startlöchern. Ein Song der Joris besonders am Herzen liegt und sich inhaltlich mit einem der wahrscheinlich wichtigsten Themen in unser aller Leben auseinandersetzt: wahre Freundschaft. Freund:innen können unser Leben verändern und bereichern, sie begleiten uns in schönen aber auch in dunklen Zeiten und weichen nicht von unserer Seite.

„I’m myself when you’re around / Nobody else can seem to take me there“

„Diese Sätze bedeuten mir sehr viel. Es gibt nichts schöneres als Freund:innen, die dich so akzeptieren wie du bist. Du kannst du selbst sein und musst keine Maske aufsetzen, um zu gefallen. Sie lieben dich, egal was kommt. Ich verbinde den Song sehr mit den Menschen, mit denen ich schon seit einer Ewigkeit durchs Leben gehe. Ich weiß, ich kann immer auf sie zählen, egal was kommt.“ sagt Joris Sava.

Der Track mit seinen treibenden Beats die ab der ersten Sekunde ins Ohr und in die Beine gehen, entstand in Zusammenarbeit mit extrem talentierten Songwriter:innen und Producer:innen. Tomas Jerzy Zalezny, Robbie Mcdade und Hayley May haben „Atmosphere“ gemeinsam mit Joris geschrieben. Produziert wurde der Song von Niels Zuiderhoek.

Mit „Atmosphere“ startet Joris Savas musikalische Reise in poppigere Gefilde, in denen er sich rundum Zuhause fühlt. Die neuen Songs sprühen nur so vor Spass und man kann Joris Leidenschaft in jeder Note hören. Für 2025 stehen noch einige neuen Nummern an, wir dürfen gespannt sein.