OASIS feiern 25 Jahre „Standing On The Shoulder Of Giants“

„Standing On The Shoulder Of Giants“ war ein entscheidender Moment in der Geschichte von Oasis und markierte den Beginn einer neuen Ära für die Band. „Go Let It Out“ war die erste Veröffentlichung auf Noel und Liam Gallaghers eigenem Label Big Brother Recordings Ltd., das im Januar 2000 nach der plötzlichen Schließung von Oasis‘ ehemaligem Label Creation Records gegründet wurde. Die erste Veröffentlichung von Big Brother wurde in aller Eile produziert und am 7. Februar 2000, nur sieben Wochen nach der Gründung des Labels, veröffentlicht.

Big Brother wurde von Noel und Liam zusammen mit ihrem Management-Team gegründet und vollständig selbst finanziert. Für eine der unabhängigsten Bands Großbritanniens war dies die einzige echte Option. In den 25 Jahren seit seiner Gründung hat Big Brother die Rechte für den bestehenden Katalog der Band sowie für Neuveröffentlichungen erworben und war für 10 Nummer-1-Alben und über 15 Milliarden Streams weltweit verantwortlich.

Nach dem kometenhaften Welterfolg von „Definitely Maybe“ (1994), „What’s The Story (Morning Glory?)“ (1995) und „Be Here Now“ (1997) wagten Oasis mit „Standing On The Shoulder Of Giants“ eine kühne Weiterentwicklung ihres Sounds. Noel Gallagher verfolgte bei den Aufnahmen einen breiteren und experimentelleren Ansatz, was zu einer Abkehr von ihrem früheren Sound hin zu einem modernen, vom Psychedelic Rock beeinflussten Album führte.

Diese Experimente und die reichhaltigere Klangpalette waren zum Teil darauf zurückzuführen, dass Noel sich mehr Zeit für die Produktion dieses Albums nahm als zuvor. Es wurden neue Instrumente und Techniken eingesetzt, darunter Drumloops, Samples, E-Sitar, Mellotron, Synthesizer und rückwärts abgespielte Gitarren, die alle zu einer Weiterentwicklung des Oasis-Sounds beitrugen.

Bei mehreren Titeln des Albums verwendete Oasis auch erstmals Samples. „Fuckin‘ In The Bushes“ enthält Samples aus Murray Lerners Film „Message To Love Isle Of Wight 1970“, während „Go Let It Out“ Elemente aus Johnny Jenkins‘ „I Walk on Gilded Splinters“ enthält. Mit „Standing On The Shoulder Of Giants“ trug Liam Gallagher zum ersten Mal zum Songwriting eines Oasis-Albums bei (“Little James“), was sich auch auf den folgenden Alben fortsetzte.

„Standing On The Shoulder Of Giants“ ist auch deshalb von Bedeutung, weil es das erste Oasis-Album ist, das nach dem Wechsel in der Originalbesetzung der Band veröffentlicht wurde. Gem Archer und Andy Bell übernahmen die Gitarren- bzw. Bassaufgaben für die Live-Aktivitäten des Albums, nachdem Paul „Bonehead“ Arthurs und Paul „Guigsy“ McGuigan die Band verlassen hatten. Auch für den Aufnahmeprozess war es von Bedeutung, dass Mark „Spike“ Stent neben Noel die Produktionsaufgaben übernahm.

Die kühnen neuen Klänge wurden von den Oasis-Fans schnell angenommen und „Standing On The Shoulder Of Giants“ erreichte Platz 1 der britischen Album-Charts und verkaufte sich allein in der ersten Woche über 310.000 Mal. Das Album ist jetzt mit Doppelplatin ausgezeichnet und wurde auch in den USA über 200.000 Mal verkauft. Darüber hinaus lebt das Erbe seiner Songs im Backkatalog von Oasis weiter.

„Fuckin‘ In The Bushes“ hat sich im Bewusstsein der Fans als der aufrührerische Schlachtruf festgesetzt, mit dem Oasis bei nachfolgenden Live-Shows auf die Bühne kam. „Go Let It Out“, ein Klassiker von Noels bestem Songwriting, untermalt von einem hypnotischen Drum-Loop und Mellotron, führte die Single-Charts in Großbritannien, Irland, Italien und Spanien an. Und mit dem spiralförmigen Chaos von „Gas Panic!“ zeigte die Band ihre Fähigkeit, mit dunklen, ernüchternden Texturen und einem gekonnt gestalteten Gefühl der Unruhe meisterhaft Neuland zu erkunden.

Mit „Standing On The Shoulder Of Giants“ schlug Oasis ein mutiges neues Kapitel auf, das den Grundstein für alles legen sollte, was folgen würde, da die Band die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal übernahm.