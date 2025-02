Steven Wilson kündigt achtes Studio-Album „The Overview“ an

Steven Wilsons achtes Studio-Album „The Overview“ ist sein bisher wagemutigstes. Das 42-minütige Album besteht aus nur zwei Titeln: „Objects Outlive Us“ und „The Overview“, die beide vom „Overview-Effekt“ inspiriert sind, den Astronauten erleben, wenn sie vom Weltraum aus auf die Erde zurückblicken.

Mit „The Overview“ kehrt Steven Wilson zur expansiven, progressiven Musik zurück, einem Genre, das er sowohl mit seinen Solo- als auch mit seinen Porcupine-Tree-Veröffentlichungen neu definiert und wieder populär gemacht hat. Die beiden äußerst ambitionierten Titel bestehen jeweils aus unverwechselbaren musikalischen Abschnitten, die ineinander übergehen und sich als einzigartige und fortlaufende Stücke erweisen. Wilsons progressive Musik des 21. Jahrhunderts aktualisiert die klassische „Prog“-Musikpalette, um alles von glitzernder Elektronik bis hin zu Post-Rock und darüber hinaus zu integrieren, was das Genre direkt in das schlagende Herz der aktuellen Musiklandschaft bringt.

Zu „The Overview“ sagt Wilson: „Es ist eine 42-minütige Reise, die auf dem berichteten ‚Overview-Effekt‘ basiert, bei dem Astronauten, die die Erde vom Weltraum aus sehen, eine transformierende kognitive Veränderung erfahren, wobei sie meistens eine überwältigende Wertschätzung und Wahrnehmung von Schönheit sowie ein verstärktes Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen und der Erde als Ganzes erleben. Allerdings sind nicht alle Erfahrungen positiv; manche sehen die Erde wirklich als das, was sie ist, unbedeutend und verloren in der Weite des Weltraums, und die Menschheit als problematische Spezies. Als Spiegelbild davon präsentiert das Album Bilder und Geschichten des Lebens auf der Erde, sowohl gute als auch schlechte.“

Obwohl es ursprünglich eine Soloaufnahme war, enthält die fertige Version von „The Overview“ Studiohilfe von den regelmäßigen Kollaborateuren Craig Blundell (Schlagzeug), Adam Holzman (Keyboards) und Randy McStine (Gitarre) sowie eine Reihe von Texten von Andy Partridge von XTC, die dazu beitragen, die Geschichte zu formen, die „Objects Outlive Us“ antreibt.

Das daraus resultierende Album hat einen entschieden einzigartigen Klang und eine einzigartige Vision, die Stücke aus verschiedenen Perioden von Wilsons über dreißigjähriger Karriere enthält. Es gibt Anspielungen auf klassische Porcupine-Tree-Platten sowie auf die weltbildende Erzählweise von „The Raven That Refused To Sing“ und die zukunftsweisende Elektronik von The Future Bites und die räumliche Audiovision, die sich durch The Harmony Codex von 2023 zieht. Im Einklang mit Wilsons Ruf als moderner Produzent par excellence ist das Album auch ein echtes audiophiles Erlebnis, und zu diesem Zweck werden räumliche/Atmos-Audioversionen von „The Overview“ physisch und digital erhältlich sein, und Vinylversionen von „The Overview“ wurden speziell von Miles Showell bei Abbey Road mit halber Geschwindigkeit gemastert.

„The Overview“ wird von einem abendfüllenden Film begleitet, der von Miles Skarin gedreht wurde, der regelmäßig mit Steven Wilson zusammenarbeitet. Eine Premiere für den Film und das Album findet am Dienstag, den 25. Februar, um 18:00 Uhr im legendären BFI IMAX-Kino in London statt (Vorführung, gefolgt von einer Fragerunde).

Auch in Deutschland wird es eine Premiere von „The Overview“ in Anwesenheit des Künstlers geben. Am 04.03.2025 lädt Steven Wilson in die ehrwürdigen Potsdamer Rotor Film Studios zu einem exklusiven Filmscreening ein mit der einmaligen Möglichkeit, das neue Album bereits vor Veröffentlichung in Dolby Atmos zu erleben. Neben der Premiere von Film und Album wird es für die Fans die Möglichkeit geben, in einem Q&A mit dem Künstler alle Fragen zu stellen, die ihnen schon immer auf der Seele brannten. Die Tickets sind erhältlich bei Rough Trade.

„The Overview“ ist sofort als Steven Wilson erkennbar und wird als absolut einzigartige Veröffentlichung für 2025 hervorstechen. Kopfhörer und ein offener Geist werden empfohlen.

Live-Daten:

06.05.25 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

30.05.25 Stuttgart, Porsche Arena

31.05.25 München, Zenith

02.06.25 Berlin, Friedrichspalast

03.06.25 Hamburg, Sporthalle