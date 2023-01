Katie Melua kündigt ihr neuntes Studioalbum „Love & Money” an

Die renommierte Singer-/ Songwriterin Katie Melua hat endlich die Details zu ihrem kommenden neunten Studioalbum “Love & Money” bekanntgegeben – ein atemberaubendes und höchst persönliches, insgesamt zehn Tracks umfassendes Werk, das einen tiefen Einblick gewährt, was innerhalb der letzten zwei Jahre in Katies Leben geschehen ist. Mit 56 Platinauszeichnungen in ihrer nunmehr zwei Dekaden andauernden Karriere ist Katie Melua zu einer der meistverkauften Künstlerinnen Großbritanniens avanciert, nachdem sie mit ihrem Debütalbum “Call Off The Search” die Charts stürmte und anschließend nicht weniger als acht aufeinanderfolgende Top-10-Alben in Großbritannien veröffentlichte – zuletzt geschehen im Jahr 2020 mit dem “Album No. 8”.

Die Neuigkeit über die Veröffentlichung von “Love & Money” am 24. März 2023 via BMG folgt auf die erst kürzlich erfolgte Bekanntgabe von Katies bevorstehender UK- und Europa-Tournee im April und Mai diesen Jahres, die mit einer Show in der legendären Royal Albert Hall in London am 16. Mai ein absolutes Highlight beinhaltet.

Produziert von Leo Abrahams (Ghostpoet, Brian Eno, Regina Spektor), wurde “Love & Money” im Sommer 2022 in Peter Gabriels Real World Studios aufgenommen, während Katie mit ihrem mittlerweile neugeborenen Sohn schwanger war. Das Album ist eine exquisite Sammlung von Songs, die wesentlich von Dankbarkeit und einer Positivität geprägt sind, die sich mit einer neuen Liebe einstellt. Darüber hinaus geht es auch um Selbstakzeptanz angesichts von einschneidenden Veränderungen und wohl auch um den Versuch ist, “die Überzeugung loszulassen, dass Glück weniger schwer ist als das Gegenteil”.

“Love & Money” | Tracklisting

01. Golden Record

02. Quiet Moves

03.14 Windows

04. Lie In The Heat

05. Darling Star

06. Reefs

07. First Date

08. Pick Me Up

09. Those Sweet Days

10. Love & Money

„Love & Money“ 2023 Europa Tourdaten

15.04.23, Hannover – Theater Am Aegi

18.04.23, Frankfurt – Jahrunderthalle

19.04.23, Hamburg – Laeiszhalle

20.04.23, Berlin – Admiralsplast

22.04.23, Lingen – Emsland Arena

23.04.23, Köln – Palladium

28.04.23, Leipzig – Haus Auensee

29.04.23, München – Isarphilharmonie

30.04.23, Jazz & Blues Wendelstein Open Festival