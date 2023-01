Floor Jansen präsentiert ihre neue Single „INVINCIBLE“

Floor Jansen veröffentlichte am Freitag mit „Invincible“ ihre kraftvolle neue Single. Diese erhebende Hymne, die ursprünglich speziell für die Invictus-Spiele geschrieben wurde, befasst sich mit dem wichtigen Thema PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) und ihren Auswirkungen nicht nur auf Veteranen, sondern auf uns alle. Mit 1 von 13 Menschen, die in ihrem Leben von PTBS betroffen sind, und Frauen doppelt so häufig davon betroffen sind wie Männer, ist dies ein Lied, das viele ansprechen wird.

Aber „Invincible“ ist mehr als nur ein Song über ein schwieriges Thema. Es ist eine Botschaft der Hoffnung, der Stärke und der Widerstandsfähigkeit. Der Text „Out in the rain / Stronger now / Stronger than all of the pain / Broken but beautiful“ ist eine starke Erinnerung daran, dass es selbst in den dunkelsten Zeiten immer die Möglichkeit gibt, gestärkt daraus hervorzugehen. Das Lied ermutigt den Zuhörer, „den Schmerz zu meistern / Die Wiege deiner Geschichte / Von Verachtung verändert / Das Leben neu zu beginnen“ und Heilung und Selbstfindung zu finden.

Neben der kraftvollen Botschaft von Hoffnung und Widerstandsfähigkeit in „Invincible“ ist es für Floor Jansen auch zutiefst persönlich. Die Sängerin hat die Auswirkungen von PTBS in ihrem engen Kreis miterlebt und aus erster Hand die Kämpfe gesehen, die sie im eigenen Leben verursachen kann.

Floor Jansen ist eine starke Stimme in der Musikindustrie und ihre eigene persönliche Erfahrung mit PTSD gibt ihr eine einzigartige Perspektive auf das Thema, eine, die sowohl verständnisvoll als auch einfühlsam ist. „Invincible“ ist nicht nur eine kraftvolle Hymne, sondern auch ein Zeugnis von Floors Sensibilität, Demut und Bereitschaft, eine persönliche Seite ihres Lebens zu teilen, was sie zu einer Künstlerin macht, mit der man sich identifizieren kann. Ein Beispiel dafür ist Floors kürzlicher Kampf gegen Brustkrebs.

Dieses Lied ist eine Möglichkeit für sie, andere zu erreichen, die möglicherweise Probleme haben, und ihnen eine Botschaft der Hoffnung und Ermutigung zu übermitteln. Mit „Invincible“ hofft sie, andere daran zu erinnern, dass sie nicht allein sind und dass es immer die Möglichkeit gibt, gestärkt daraus hervorzugehen, egal wie schwierig die Reise auch sein mag.

Am 24.03.2023 folgt mit „PARAGON“ das erste Soloalbum von FLOOR JANSEN.

Mit den verschiedenen musikalischen Einflüssen und der starken Stimme ist „Paragon“ ein Album, das nicht nur Fans von Pop Musik begeistern wird, sondern auch Fans von Metal Musik. Es ist die perfekte Ergänzung zu jeder Musik Sammlung und ein Muss für Fans von Floor Jansen und Nightwish. „Paragon“ wird es neben einer digitalen Veröffentlichung auch auf CD und Vinyl geben sowie in einer limitierten Deluxe Box Set Edition. Das Album kann ab sofort vorbestellt werden.

Floor geht mit ihrem neuen Album im April und Mai 23 auf Tour in Holland, Deutschland, Schweiz und Österreich.

Tourdaten: