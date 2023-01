Eine Reise in die Kindheit

Die GRAMMY® Award nominierten Künstler Lukas Graham und Mickey Guyton haben sich für die neue Ballade “Home Movies” zusammengetan und zeigen passend dazu im dazugehörigen Lyric Video persönliche Videoclips aus Lukas’ und Mickeys Kindheit. Der nostalgisch angehauchte Track wird auf Lukas’ lang erwartetem Album “4 (The Pink Album)” zu hören sein, das am kommenden Freitag, 20. Januar 2023 erscheint.

Über den Track sagt Lukas: “Home Movies ist eine Ballade, ein Duett, das sich eher mit dem Leben als mit der Liebe beschäftigt und zwar in der Gegenwart gelebt, aber rückwärts verstanden wird.”

Ihre melodischen Stimmen harmonieren perfekt in der Bridge: “There’s nothing I could be without these memories, even though they might not show the best of me.”

“Mickeys Gesang macht die Lyrics wirklich viel besser. Ganz zu schweigen von den Harmonien im letzten Drittel des Liedes!”, lobte der dänische Singer-Songwriter. “Meine Lieblingszeile ist im Refrain ‘Everybody’s got a story no one knows’ und das ist die Wahrheit. Wir alle haben unsere Momente aus der Vergangenheit, mit denen wir umgehen müssen und das ist es, was das Leben so schön macht: zu schaffen, uns über die Vorurteile hinwegzusetzen und etwas Einzigartiges aus uns zu machen.”