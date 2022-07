Katrin Achinger & The Flight Crew veröffentlichen Single “Promise Of Love”

Katrin Achinger schreibt und performed seit 40 Jahren mit verschiedenen Bands Songs und ist genau so lange in der deutschen Indie Musik Szene unterwegs. Sie gründete die Kastrierten Philosophen zusammen mit Matthias Arfmann, die zwischen 1980 und 1996 11 Alben aufnahmen. Mit den Kastrierten Philosophen spielte sie europaweit Tourneen, inklusive der Festivals Roskilde und auf der Loreley.

Ihr erstes Soloalbum “Icaré” wurde 1993 mit der ersten Flight Crew eingespielt und veröffentlicht. Ein gleichnamiges Buch erschien im darauffolgenden Jahr. Eine zweite Flight Crew begleitete sie auf “Jump without a Warning”, das 2002 erschien, und auf dem unter anderen Charles Curtis am Cello zu hören ist. Bei der nachfolgenden Tour spielte Bernadette laHengst die Gitarre.

Seit 2018 spielt Katrin Achinger mit der gegenwärtigen Flight Crew zusammen, die vor und seit Corona diverse Konzerte und Live Streamings im Radio in Hamburg absolvierten, u.a. SuperPeopleStage/Knust.

Mit „Promise of Love” erscheint jetzt die erste Single mit der 3. Flight Crew:

Katrin Achinger – Gesang und Gitarre

Krischa Weber – Cello

Christoph Meier – Bass

Dieter Gostischa an Drums & Percussion.

Seit der erste Mensch auf die „Erde gefallen” ist, waren unsere physischen Körper in Gefahr. Wir brauchten zu allen Zeiten Nahrung und Schutz. Wenige sind in der Lage, auf sich alleine gestellt, zu überleben, deshalb sind wir abhängig davon Teil einer Gemeinschaft zu sein, die beides zur Verfügung stellt. Die Angst vor dem Tod, Krankheiten, Verlassen zu werden hat uns empfänglich für jegliche Art von Erlösungsversprechen gemacht, seien es Anführer, Religion, politische Utopien oder die Idee der einen wahren Liebe, mit dem/der alles für immer gut sein wird.

Ich habe das Bedürfnis einem System anzugehören”, höre ich einen jungen Mann sagen, es klingt wie eine Entschuldigung, statt einer innewohnenden unveränderlichen Wahrheit für jedes fühlende Wesen. Wir kommen da gar nicht raus. Wir gehören zu Systemen und müssen wir, um zu überleben. Daher bedroht uns das Versprechen von Liebe mehr als jedes andere Versprechen der Erlösung.

„The Promise of love threatens us more, than any other vow of redemption.”