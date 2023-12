Katrin Achinger & The Flight Crew: „Peace Is Fragile“

„Peace Is Fragile“ – „Der Titel spricht für sich. Gerade als wir anfingen den Song zu arrangieren, brach ein Krieg aus. Aus Hilflosigkeit und dem Wunsch heraus, irgendetwas Sinnvolles zu tun, nahmen wir den Song spontan im Proberaum auf und baten Freunde und Familie, uns Fotos zu schicken, die für sie Frieden ausdrücken. Die Idee war, sich einen Moment lang auf Frieden zu fokussieren und nicht auf Panik.“

Katrin Achinger schreibt seit 40 Jahren Songs, die sie mit verschiedenen Bands performed und aufgenommen hat. Sie gründete die Kastrierte Philosophen zusammen mit Matthias Arfmann, die zwischen 1980 und 1996 11 Alben aufnahmen. Mit den Kastrierten Philosophen spielte sie europaweit Tourneen, inklusive der Festivals Roskilde und auf der Loreley.

Ihr erstes Soloalbum „Icaré“ wurde 1993 mit der ersten Flight Crew eingespielt und veröffentlicht. Ein gleichnamiges Buch erschien im darauffolgenden Jahr. Eine zweite Flight Crew begleitete sie auf „Jump without a Warning“, das 2002 erschien, und auf dem unter anderen Charles Curtis am Cello zu hören ist. Bei der nachfolgenden Tour spielte Bernadette laHengst die Gitarre. Seit 2018 spielt sie mit der gegenwärtigen Flight Crew zusammen, die vor und seit Corona diverse Konzerte und Live Streamings im Radio in Hamburg absolvierten, u.a. SuperPeopleStage/Knust.

2023 erschien eine Best of Kastrierte Philosophen Doppelvinyl parallel zum Rerelease aller Kastrierte Philosophen Alben digital und zwei aktuellen Singles. Beide oben erwähnten Katrin Achinger & The Flight Crew Alben wurden nacheinander wiederveröffentlicht (März und Juni 2023). Und nachdem der Fächer des bisherigen Gesamtwerkes ausgebreitet und digital verfügbar gemacht wurde, befinden sich Katrin Achinger & The Flight Crew zur Zeit im Studio, um ein neues Album aufzunehmen, welches Anfang 2024 veröffentlicht wird.