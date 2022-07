KLAN veröffentlichen neue Songs JULI und RETTUNGSBOOT

Der Sommer ist ein verheißungsvolles Versprechen, das wir jedes Jahr aufs neue sehnlich erwarten. Wenn er dann da ist, ist er kurz und intensiv. Mit dem Fahrrad an den See, tanzend in lauen Nächten die Zeit vergessen.

In KLANs neuer Single „Juli“ geht es genau um dieses Gefühl. Die Brüder Michael und Stefan Heinrich zelebrieren in diesem sonnendurchfluteten Popsong die Leichtigkeit des Seins. „I love you truly, Juli“ heißt es im Chorus – es geht darum, die Momente zu genießen, aus denen irgendwann kostbare Erinnerungen werden. Es geht um Dankbarkeit und Lebensfreude, die uns in schweren Zeiten hilft durchzuhalten. Es ist ein Lied für Hüfte und Herz, zum tanzen und schwelgen, eindeutig und mitreißend. „Juli“ ist die zweite Singleauskopplung, die KLAN dieses Jahr in die Welt schickt und der Zeitpunkt könnte treffender nicht sein.

KLAN sind die Brüder Michael und Stefan Heinrich. Sie sind das Chamäleon der deutschen Popmusik. Mal punkig-politisch, mal mit großem Herzschmerz, nie aber ohne intelligente und gleichzeitig emotionale Worte, zeigen die beiden, wie deutscher DIY-Pop geht. KLAN schafften es mit ihrem Debüt „Wann hast du Zeit“ und den beiden Halben „Winterseite“ und „Sommerseite“ über unbekannte Trampelpfade mitten ins Zentrum zeitgenössischer Popkultur, auf die Bühnen des Landes, in den Rundfunk und ins Feuilleton.

Getrieben von Überzeugungen und mit klaren Standpunkten machten sich Michael und Stefan einen Namen im oft so inhaltslosen Musikzirkus. Bei ihren Konzerten wird die Leidenschaft greifbar, die sie antreibt – ihre Musik und ihre Geschichten sind universell, ihr Charisma einzigartig. KLAN sind alles was eine Popband sein sollte und noch viel mehr.