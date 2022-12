KLAN & OH BROTHER veröffentlichen gemeinsame Single

Man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Das wissen die Brüder Michael und Stefan von KLAN nur zu gut. Da ihnen ihre eigene Band anscheinend noch nicht familiär genug ist, haben sie sie sich für ihre neue Single „Familie“ direkt noch ein weiteres Brüderpaar ins sprichwörtliche Boot geholt.

Gemeinsam mit Felix und Lucas alias OH BROTHER entstand ein folkig-rockiger Popsong über die speziellen Beziehungen, die man zu seinen Nächsten hat. Es ist ein Lied über Streit und Verständnis, über Liebe und Groll sowie über die untrennbare Verbindung, die jede Distanz übersteht. So heißt es im Refrain: „Ich schrei’s dir ins Gesicht – was du bist, das bin ich nicht und trotzdem fängst du mich auf.“

„Familie“ erschien am 02.12. und ist die fünfte Single aus KLANs drittem Studioalbum „jaaaaaaaaaaaaaaaa!“, das Ende Januar 2023 in die Läden kommt.

KLAN sind die Brüder Michael und Stefan Heinrich. Sie sind das Chamäleon der deutschen Popmusik. Mal punkig-politisch, mal mit großem Herzschmerz, nie aber ohne intelligente und gleichzeitig emotionale Worte, zeigen die beiden, wie deutscher DIY-Pop geht. KLAN schafften es mit ihrem Debüt „Wann hast du Zeit“ und den beiden Halben „Winterseite“ und „Sommerseite“ über unbekannte Trampelpfade mitten ins Zentrum zeitgenössischer Popkultur, auf die Bühnen des Landes, in den Rundfunk und ins Feuilleton.

Getrieben von Überzeugungen und mit klaren Standpunkten machten sich Michael und Stefan einen Namen im oft so inhaltslosen Musikzirkus. Bei ihren Konzerten wird die Leidenschaft greifbar, die sie antreibt – ihre Musik und ihre Geschichten sind universell, ihr Charisma einzigartig. KLAN sind alles was eine Popband sein sollte und noch viel mehr.

