Sido veröffentlicht seine neue Single mit Bozza

SIDO hat in seinen 20 Jahren als Musiker alles erreicht, was man in diesem Land erreichen kann, mehr noch als das. #1-Hits, Platinalben, Preise, Millionen, Ikonenstatus. Vor allem ist er relevant geblieben, bis ins Streamingzeitalter hinein. Weil er diese Superkraft besitzt: in der eigenen Biografie Lieder zu finden, die Millionen von Menschen berühren, als wäre es ihr eigenes Leben, über das da gesungen wird. Das Echte, das uns der HipHop lehrt. Und die Emotionen, die nur ganz große Popsongs auslösen können. Aktuell ist seine neue Single “Sterne” erschienen, die SIDO gemeinsam mit Bozza aufgenommen hat.

Produziert wurde “Sterne” wie alle Songs des Albums von Sidos musikalischem Team um Desue, Yanek Stärk und die Beatgees. Sie alle bringen ihre Referenzen ein – von zeitgeistigem Afro-Shuffle bis hin zu einem prägnanten Vocal-Sample aus den 60ern – und schaffen so einen typischen Sido-Popsong, der sich jeder Zuschreibung entzieht. Manche Dinge sind eben größer als tausend Worte.

Das Album “PAUL” erscheint am 9. Dezember 2022!