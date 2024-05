Christian Maier präsentiert uns seine wohl persönlichste Single

Der neue Track des Mundart-Liedermachers erscheint am 03.05.2024 via Sturm & Klang. Dieser Titel „Ans Meer“ hat eine ganz besondere Geschichte: Christian Maier schrieb dieses Lied als Hochzeitsgeschenk für seine Frau und sang es dann zum allerersten Mal live auf seiner eigenen Hochzeit. Wunderschön episch und naturgewaltig ist der Song eine Hommage an die Liebe, an den Zusammenhalt und das Leben.

„Gib mir Deine Hand, ich bring Dich ans Meer“ ist der Leitgedanke dieses Liebesliedes, das den Zuhörer sofort entführt in die Weite der Welt, „wo sich Wellen und Horizont berühren.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Song „Ans Meer“ gehört zu Christian Maier’s neuem Album „Beste Zeiten“, das am 05. Juli diesen Jahres erscheinen wird. Es sind farbenfrohe, erdige und kurvenreiche Geschichten – Erkenntnisse daraus lassen beeindruckend klare Wahrheiten entstehen. Es sind spannende Lieder, geheimnisvoll, das Kind steckt drin, die Anarchie, das Gemüt – eigentlich die normalsten Dinge der Welt. Und so kommt es auch rüber – locker, lässig und legere. Die Lieder werden geführt von einer brillanten, variantenreichen Gitarre, die Christian Maier mit großer Zuneigung und freundlichem Respekt behandelt, sie tut wohl und passt exakt, reißt an, untermalt, bereichert. Ihre herrlich klar tropfenden Töne umrahmen seine ganz eigene Stimme. Sie kann düster sein, spröde, wohltönend dunkel, erzählend warm, in schönen, feinen Momenten schwingt sie sich auf und verliert sich in den Höhen wie ein feiner Dampf.

Christian Maier wurde bekannt mit der Formation „da Huawa, da Meier und i“, für die er viele Lieder und Moderationen schrieb. Jetzt geht er einen Schritt weiter. Auf neuen Wegen, die es zu entdecken gibt. Mit einem positiven Blick nach vorne: „Beste Zeiten“.