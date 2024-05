Geigerin und Tänzerin Lindsey Stirling veröffentlicht „Evil Twin“

Am letzten Freitag (17.05.2024) veröffentlichte die Geigerin, Tänzerin und Entertainerin LINDSEY STIRLING ihre bezaubernde neue Single „Evil Twin“. Mit energiegeladenen Rhythmen, beschwingten Beats und einer Melodie, die einem das Gefühl gibt, ein Held auf einer abenteuerlichen Reise zu sein, ist der Song von Widerstandsfähigkeit und Selbstliebe inspiriert.

Das faszinierende neue Musikvideo zu „Evil Twin“ nimmt die Zuschauer mit auf eine visuell beeindruckende Reise durch Licht und Dunkelheit, gedreht vor der atemberaubenden Kulisse Ägyptens. Mit nahtlosen Übergängen zwischen hellen und dunklen Kostümen verkörpert Stirling das Thema des inneren Konflikts und der Selbstentdeckung.

„Mein Album ‚Duality‘ handelt von den widersprüchlichen Teilen unseres Lebens, und ‚Evil Twin‘ fängt diesen Kontrast ein“, sagt Lindsey über die Veröffentlichung. „Manchmal fühlen wir uns im Krieg mit uns selbst, wenn wir die Kluft zwischen dem, was wir sind, und dem, was wir gerne wären, sehen. Diese Konflikte fühlen sich an, als könnten sie uns zerreißen, aber indem wir uns den dunklen Seiten in uns stellen, können wir wirklich ein Verständnis für uns selbst und andere gewinnen.“

„Evil Twin“ ist die dritte Auskopplung aus Lindseys neuem Album Duality (erscheint am 14. Juni über Concord Records) und folgt auf die bereits veröffentlichten Singles „Eye of the Untold Her“ und „Inner Gold“ mit der Alternative-Künstlerin Royal & the Serpent.

Duality, eine visionäre Meditation über innere Weisheit, persönliche Stärke und die sich ständig verändernde Natur der Identität, umfasst ein Dutzend Songs, die Stirlings raffinierte Musikalität und ihre Gabe, ausdrucksstarke Melodien zu formen, unter Beweis stellen. Doch während sich die erste Hälfte des Albums auf einen grandiosen und kunstvoll komponierten Sound konzentriert, der von keltischer Musik und anderen globalen Einflüssen geprägt ist, tendiert die zweite Hälfte zu einer kühnen und originellen Form von Pop, der aus dem Zentrum herausführt. Als zutiefst fantasievolle Songwriterin nutzt Stirling jedes klangliche Umfeld auf brillante Weise, indem sie komplizierte Fragen der Intuition und Wahrheit erforscht.

„Evil Twin“ ist das Gegenstück zum Track „The Scarlet Queen“ (noch nicht veröffentlicht). Während sich „Evil Twin“ auf Selbstliebe und Ermutigung konzentriert, geht es in „The Scarlet Queen“ um Selbstzweifel und Unsicherheit.

Lindsey ist nicht nur eine mehrfach preisgekrönte Musikerin, die für ihre genreübergreifende Virtuosität auf der elektronischen Violine bekannt ist, sondern hat ihr Publikum auch mit ihren außergewöhnlichen Talenten als Tänzerin immer wieder verblüfft – ein Element, das sie als Teil ihrer spektakulären Live-Show auf die Bühne bringt.

In diesem Sommer wird Lindsey quer durch die Vereinigten Staaten reisen und in über 40 Städten auftreten, unter anderem in der Radio City Music Hall in New York City, in der MGM Music Hall at Fenway Park in Boston, im The Met in Philadelphia und im The Anthem in Washington D.C. Zum Abschluss der Tournee wird sie im Greek Theatre in Los Angeles einen besonderen Auftritt in ihrer Heimatstadt haben. Die kanadische Indie-Pop-Band Walk off the Earth und die in LA ansässige Indie-Pop-Band Saint Motel werden bei ausgewählten Terminen als Support auftreten.

Lindseys Shows sind aufsehenerregend und inspirierend. Sie integriert nahtlos komplizierte Choreografien, atemberaubende Luftakrobatik und umwerfende Kostüme, die sie alle selbst entwirft, und verschmilzt Musik, Tanz und visuelle Kunst zu einem einzigartigen, unvergesslichen Erlebnis, das das Publikum in seinen Bann zieht und inspiriert. Ganz zu schweigen davon, dass sie im Laufe ihrer Karriere über 1 Million Tickets verkauft hat.