Tiny Habits – das junge, aufstrebende Trio bestehend aus den Singer-Songwritern Maya Rae, Cinya Khan und Judah Mayowa – veröffentlichen am kommenden Freitag, 24. Mai 2024, ihr Debüt-Album „All For Something“ via Mom+Pop Records.

Die zwölf Tracks des Albums, die von allen drei Bandmitgliedern gemeinsam und individuell geschrieben wurden, behandeln Themen wie Sensibilität, Unsicherheit, Nostalgie, Liebe und Freundschaft. Das Trio hat sich eine treue Fangemeinde und Freunde aufgebaut, darunter Künstlerkolleg*innen wie Kacey Musgraves, Noah Kahan, Gracie Abrams, Phoebe Bridgers, Elton John und der verstorbene David Crosby. Produziert von Tony Berg und Will Maclellan (Boygenius, Phoebe Bridgers), erstrahlt „All for Something“ mit den für die Band typischen engelsgleichen Harmonien auf einer vielschichtigen musikalischen Kulisse.

Mit seinem schmerzhaft ehrlichen Text zeigt „Wishes“ die innerste Verletzlichkeit von Tiny Habits, die sich über alles Mögliche äußern, von Familiendynamik und Körperbild bis hin zu Ängsten und Menschenfreundlichkeit. Cinya, Maya und Judah haben jeweils ihre eigene Strophe zu dem Song beigesteuert, in der Hoffnung, dass ihre geteilten Gedanken und Gefühle anderen helfen, sich nicht ganz so allein zu fühlen.

Cinya sagt über den Song: “I came to the realization that my experience, while unique to me, was one shared by so many others.” Maya ergänzt: “Writing my own verse to this already heart wrenching, emotional, and vulnerable song felt so cathartic and honestly, just so healing.” während Judah sagt: “This song was something my physical and spiritual being needed. It became such a crucial turning point in my songwriting. I only want to share honest art and never shy away from vulnerability.”