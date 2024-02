Laith Al-Deen veröffentlicht neue Single „Dein Begleiter“

Laith Al-Deen veröffentlichte am Freitag seine neueste Single „Dein Begleiter“, eine herzergreifende Hymne über die treuen Begleiter, die uns durch alle Höhen und Tiefen des Lebens begleiten. Mit einer eindringlichen Melodie und berührenden Texten fängt der Song die Bedeutung dieser verlässlichen Gefährten ein, die uns durch gute und schlechte Zeiten führen. „Dein Begleiter“ lädt die Zuhörer ein, sich auf eine emotionale Reise zu begeben und die wertvollen Beziehungen zu erkunden, die uns im Laufe unseres Lebens stärken und unterstützen.

Es gibt kaum jemanden in Deutschland, der den Namen Laith Al-Deen noch nie gehört hat. Der Sänger von Hits wie „Bilder von Dir“, „Dein Lied“ oder „Keine Wie Du“ prägte von Anfang an maßgeblich den Deutsch-Pop, verkaufte Millionen Tonträger, erntete zahlreiche Goldene Platten sowie Top Chart-Platzierungen und sorgte für so einige Ohrwürmer.

Mit seinem letzten Album „Kein Tag Umsonst“ stieg Laith auf Platz 3 der Deutschen Charts ein. Das neue Album erscheint passend zur Tour im April. Weitere Infos folgen in Kürze.

Passend zur Single und dem anstehenden Album wird Laith Al-Deen auf großer Tour sein: