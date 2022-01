Leslie Clios neue Single „Good Trouble“ ist seit dem 7.1.2022 verfügbar, das Musikvideo feiert am 13.12022 um 14 Uhr Premiere!

„I gotta get out/ich muss raus“ singt Leslie Clio in ihrem neuen Smash „Good Trouble“. Raus aus einer Lebenssituation, die sich wie ein zu enges Korsett anfühlt. Keinen Bock mehr auf Anpassung und gefällig sein. Sich losreißen und losrennen, weil man schon viel zu lange stillgehalten hat. Das ist die Stimmung der neusten Single und die wird auf höchst unterhaltsame und kraftvolle Art mitreißend vermittelt. Die Aufforderung zu machen was man will und das Leben bedingungslos zu feiern!

Mit einer hitverdächtigen Hook und einer auf den Punkt gebrachten Produktion liefert uns Leslie Clio mit dieser poppigen Uptempo-Nummer, bei der sie auch eindrucksvoll mit Talent im Bereich Sprechgesang glänzt, den Soundtrack zu einem kraftvollen Start in das neue Jahr 2022. Ein Jahr, in dem wir hoffentlich abschütteln können, was uns die letzte Zeit wie Schei*e am Schuh klebte. Dazu gehört sicherlich auch eine Pandemie.

„Good Trouble“ ist der Leadtrack zu dem am 04. Februar 2022 erscheinenden, bereits vorbestellbaren Albums „Brave New Woman“. Das abwechslungsreiche Album ist das Ergebnis eines selbstbefreienden künstlerischen Prozesses, bei dem einige der faszinierendsten Songs in der bisherigen Karriere von Leslie Clio entstanden sind. „Brave New Woman“ erscheint auf dem eigenen Label der echo-nominierten Sängerin und wird von einem reinen Frauenteam gearbeitet.