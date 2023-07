Luana steht zusammen mit Timur im „Flutlicht“

Du hast dich verändert, aber kann nicht sagen wann…

Was, wenn man den Menschen, den man am besten kennt, plötzlich nicht mehr wiedererkennt? Wenn da eine Entwicklung stattgefunden hat, die man selbst aber nicht durchlebt? Wenn unterschiedliche Wege eingeschlagen werden, ohne dass man rückblickend sagen kann, wann die verschiedenen Abzweigungen gewählt wurden? Und was, wenn all das bedeutet, dass das, was mal gewesen ist, so womöglich nicht mehr weiter stattfinden kann? All diese Fragen stellen sich LUANA und TIMUR und hoffen, die Antwort darauf im „FLUTLICHT“ zu finden.

„Der Song beschreibt eine Situation, in der man nach dieser einen Person von früher sucht, die aber gewissermaßen nicht mehr existiert. Daraus resultiert die Angst, diesen Menschen endgültig zu verlieren“, blickt LUANA auf die intensive Botschaft, die sie und TIMUR mit „FLUTLICHT“ transportieren wollen. Dem kann ihr Kollabo-Partner nur zustimmen: „Für mich war die Inspiration zu „FLUTLICHT“ das Gefühl, das sich einstellt, wenn sich der Gegenüber plötzlich verändert und man nicht versteht, was der Grund dafür ist – weil doch eigentlich alles perfekt war.“

Sowohl Singer-Songwriterin LUANA (wurde als „Toni“ in der Serie „Spotlight“ bekannt) als auch Artist TIMUR (erlangte als „Alex“ in der Serie „Club der roten Bänder“ Bekanntheit) kennen das im Song beschriebene Gefühl. Die damit verbundenen Fragen. Aber auch die einhergehende Challenge, sich selbst treu zu bleiben und zu hoffen, die Bindung trotz aller Herausforderungen nicht an die Wand zu fahren.

Seh dich im Flutlicht. Stehst direkt vor mir, aber ich such dich. Frag mich, ob du noch der gleiche Mensch bist. Kenn doch dein Gesicht, aber erkenn dich nicht.

Es sind der unverkennbare Sound von LUANA und der Signature-Style von TIMUR, die „FLUTLICHT“ zu genau dem Song machen, der er ist. Deepe Lyrics treffen bei dieser Kollabo auf tanzbare Electro-Beats. Brutale Realität auf leise Hoffnung. Und ein einfühlsamer Sprechgesang auf leichte Pop-Elemente. Inmitten dieses FLUTLICHTs: LUANA und TIMUR.

Die sich eingestehen, es nicht mehr in der Hand zu haben. Und trotz – oder gerade wegen – dieser ehrlichen Erkenntnis alles klar und deutlich sehen.

Die neue Single FLUTLICHT von LUANA und TIMUR sowie das dazugehörige Video, erscheinen am 21.07.2023 via OneFourAll Music (Universal Music) auf allen digitalen Plattformen.