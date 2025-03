LUIS AKE mit neuer Single feat. TRÄNEN

Nachdem Luis Ake vergangene Woche sein neues Album „Ehrenvoll, Luis Ake“ für den 21. März 2025 ankündigte, erscheint jetzt mit „Seismograph“ eine neue Single – ein Feature mit dem Duo TRÄNEN.

Über den Song sagt Luis Ake: „Seismograph stellt die finale Single des neuen Albums dar und kristallisiert meine Idee für das Album in seiner reinsten Form. Schnelle, dichte und direkte Popmusik die keine Pause zum verschnaufen lässt, ohne dabei in generische Floskeln zu verfallen. Das ich meine Freunde von “Tränen” noch mit an Bord habe, ist mir eine große Ehre und erweitert den Song um eine wichtige Ebene. Es ist neben Faber das einzige Feature des Albums.“

Es ist – der Titel deutet es an – eine Verbeugung: vor der reinen Musik, vor seinem Publikum, vor der Liebe an sich. Ake kehrt mit diesem Album nach einigen Abzweigungen mit einer Konsequenz zum kristallinen Pop zurück, die Fans seines zweiten Albums „Liebe“ mit Tränen in den Augen auf die Knie gehen lassen wird – respektive auf die Tanzflächen taumeln.

„Ehrenvoll, Luis Ake“ ist ein dichtes Album, ohne Angst vor Kitsch und Melodiösität, dessen Lyrics mitunter an die Eindeutigkeit von naiver Malerei erinnern. Als Gäste sind das Duo Tränen in dem Feature „Seismograph“ zu hören sowie der Chansonnier Faber, mit dem Luis Ake im balladenhaften Duett „Schlag im Notfall die Scheibe ein“ das Album beschließt.

Luis Ake huldigt der Liebe auch auf seiner Tour durch den deutschsprachigen Raum, wo er auf der Bühne in der Manier eines sensiblen Exzentrikers sämtliche Ausnahmezustände eben jener durchlebt. Man erlebt ihn flehend schluchzend, würdevoll leidend und manisch tanzend. Wer eines seiner Konzerte besucht, riskiert mit Leib und Seele in den Bann eines Mannes zu geraten, der auf erratische Weise leidenschaftlich ist. Mit der Musik. Mit dem Publikum. Mit seinem ewigen Thema: der Liebe.

Ein Dekolleté bis zum Solarplexus, mit angezogenem Knie posierend, dunkles Sonnenbrillenmodell von Carrera – das ist die aktuelle Erscheinung von Luis Ake, einem Gegenwartskünstler, um den schon immer eine Menge Fragen kreisten.

Trauert er wirklich um sein entlaufenes Lieblingspferd? Warum ist er so besessen von männlichen Garderoben und eitlen Posen, dass er sie vom Siegelring bis zum Camp David-Oberhemd zelebriert, bis nur noch er selbst darüber lacht? Oder ist dieser mysteriöse Mann mit seiner Maskerade vielleicht der wahre Dandy unserer Zeit?

Wenn er zum hingebungsvollen Panflötenspiel ansetzt, im Gesicht den Ausdruck gequälter Traurigkeit, wird zumindest eines klar: Die Show ist echt. Und geht tief.

Luis Ake wird sein neues Album außerdem live vorstellen:

Ehrenvoll … Luis Ake Tour 2025

29.03.25 München – Milla

30.03.25 Darmstadt – Oetinger Villa

01.04.25 Berlin – Lido

02.04.25 Esslingen – Komma

03.04.25 Zürich, CH – Dynamo

04.04.25 Bern, CH – ISC

05.04.25 Wien, AT – Flucc

23.04.25 Bremen – Klub Krise

24.04.25 Hamburg – Uebel & Gefährlich

25.04.25 Köln – Gebäude 9

26.04.25 Oberhausen – Gdanska

28.04.25 Hannover – Lux

29.04.25 Dresden – Beatpol

30.04.25 Leipzig – Naumanns