Maite Kelly veröffentlicht neue Single “Ich brauch einen Mann”

“Ich brauch einen Mann”… der das Leben leben kann! Maites Hommage an den Schlager der 70er – und „an all die guten Männer da draußen, die ihre Frauen auf Händen tragen“. Mit diesem Song sorgt Maite Kelly für die erste große Überraschung des neuen Schlager-Jahres 2023! Denn der Sound von „Ich brauch einen Mann“ (VÖ: 13.01.) erinnert an eine Schlager-Polka aus der Glanzzeit der 70er-Jahre – leichtfüßig, mit viel Esprit und trotz der fast schon folkloristischen Note modern arrangiert. Die Singer-Songwriterin, die keine Stopptaste kennt, liefert mit „Ich brauch einen Mann“ eine selbstbewusste Botschaft mit positivem Charme und in typischer Maite-Kelly-Manier.

“Dieser Song ist eine Hymne an die Frau, die daran glaubt, dass sie das Beste wert ist. Und an all die guten Männer da draußen, die ihre Frauen auf Händen tragen“, erklärt die Musikerin mit Blick auf die Lyrics, die während eines spontanen Treffens mit ihrem Team entstanden sind. Ich brauch einen Mann mit Herz, Verstand. Der alles kann, er packt auch an. Er weiß, das Leben ist Liebe, das Leben ist schön.

Mit ihrem Erfolgsalbum „Hello!“ aus dem Jahr 2021 im Rücken verblüfft Maite Kelly ihre Fans nun mit einem erfrischenden und gute Laune verbreitenden Track, der auch Bestandteil ihrer Best-of- Compilation „Love, Maite – Das Beste … bis jetzt!“ (erscheint im Frühjahr 2023) sein wird. Einen Tag nach der Veröffentlichung von „Ich brauch einen Mann“ feiert der Song in der Show von Florian Silbereisen im Ersten große TV-Premiere.

Ob Abenteurer oder Träumer: Maite spricht allen Menschen unverblümt aus der Seele, die sich einen gestanden Mann wünschen, der mit ihnen schweigt und auch mal Herz zeigt, wie es in dem Songtext heißt. Ein origineller Ohrwurm, der sich einerseits abhebt und andererseits sämtliche Facetten zum Vorschein bringt, für die Maite Kelly seit jeher steht: große Gefühle, eingängige Melodien zum Mittanzen und augenzwinkernde Text.

Maite Kelly ist immer für eine Überraschung gut. Das beweist sie mit ihrer brandneuen Single „Ich brauch einen Mann“ … der mich auch lieben kann.