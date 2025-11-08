Megadeth: „Behind the Mask“ – Liste aller Kinos in Deutschland

Dieses „first listen“ Kino Event findet parallel zur Veröffentlichung des selbstbetitelten Albums von Megadeth, dem letzten Studioalbum der Band, statt.
In MEGADETH: BEHIND THE MASK öffnet Dave Mustaine den Vorhang zu 40 Jahren MEGADETH und teilt bislang unerzählte Geschichten aus der Vergangenheit der Band sowie das kreative Feuer, das sie antreibt. Eingewoben in die Dokumentation erleben die Zuschauer die Weltpremiere von MEGADETHs neuem, gleichnamigem Album in voller Länge – untermalt von einem 40-jährigen, karriereübergreifenden Interview und Mustaines eigenen Track-für-Track-Reflexionen über das letzte Studioalbum der Band. Dieses einmalige Listening-Event bietet einen ersten Einblick in dieses wegweisende Projekt. MEGADETH: BEHIND THE MASK ist eine immersive Feier einer der einflussreichsten Metal-Bands der Geschichte, die ihr Vermächtnis einfängt und zugleich ein kraftvolles neues Kapitel einläutet.
Im Vorfeld des Album- und Filmdebüts haben MEGADETH — Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari (Lead-, Rhythmus- und Akustikgitarren), James LoMenzo (Bass) und Dirk Verbeuren (Schlagzeug) — zwei Tracks veröffentlicht: „I Don’t Care“ und „Tipping Point“, die erste Single des Albums. MEGADETH haben außerdem einen ganz besonderen Bonustrack des Albums angekündigt: eine neu interpretierte Version von „Ride The Lightning“, das MUSTAINE gemeinsam mit Metallicas James Hetfield, Cliff Burton und Lars Ulrich schrieb und das der Titeltrack ihres Albums von 1984 war. Das Album kann über DAVE MUSTAINES Tradecraft-Imprint in Partnerschaft mit dem neuen BLKIIBLK-Label der Frontiers Label Group vorbestellt werden.
Hier die Liste der Städte und Kinos:
First Date – Last Date
22.01.2026 – 24.01.2026 BERLIN CinemaxX Berlin
22.01.2026 – 24.01.2026 BERLIN Cineplex Titania
22.01.2026 – 24.01.2026 BERLIN CineStar Berlin Cubix
22.01.2026 – 24.01.2026 BERLIN UCI LUXE East Side Gallery
22.01.2026 – 24.01.2026 BIBERACH Cineplex Biberach
22.01.2026 – 24.01.2026 BOCHUM UCI Kinowelt Ruhr Park
22.01.2026 – 24.01.2026 BONN-BAD GODESBERG Kinopolis Bad Godesberg
22.01.2026 – 24.01.2026 BREMEN CinemaxX Bremen
22.01.2026 – 24.01.2026 BREMEN CineStar Bremen
22.01.2026 – 24.01.2026 CHEMNITZ CineStar Chemnitz RT
22.01.2026 – 24.01.2026 DARMSTADT Kinopolis Darmstadt
22.01.2026 – 24.01.2026 DORTMUND CineStar Dortmund
22.01.2026 – 24.01.2026 DRESDEN Cineplex Kristallpalast
22.01.2026 24.01.2026 DÜSSELDORF UCI KINOWELT Düsseldorf
22.01.2026 – 24.01.2026 ERFURT CineStar Erfurt
22.01.2026 – 24.01.2026 ERLANGEN CineStar Erlangen
22.01.2026 – 24.01.2026 ESSEN CinemaxX Essen
22.01.2026 – 24.01.2026 FRANKFURT AM MAIN CineStar Frankfurt Metropolis
22.01.2026 – 24.01.2026 GÖTTINGEN CinemaxX Göttingen
22.01.2026 – 24.01.2026 HAMBURG CinemaxX Hamburg-Dammtor
22.01.2026 – 24.01.2026 HAMBURG UCI KINOWELT Mundsburg
22.01.2026 – 24.01.2026 HANNOVER Astor Grand
22.01.2026 – 24.01.2026 HÜRTH UCI KINOWELT HÜRTH Park
22.01.2026 – 24.01.2026 KARLSRUHE Filmpalast am ZKM
22.01.2026 – 24.01.2026 KÖLN Cinedom
22.01.2026 – 24.01.2026 LEIPZIG CineStar Leipzig
22.01.2026 – 24.01.2026 LÜBECK CineStar Lübeck Stadthalle
22.01.2026 – 24.01.2026 MAGDEBURG CinemaxX Magdeburg
22.01.2026 – 24.01.2026 MAINZ Mainz CineStar
22.01.2026 – 24.01.2026 MÜNCHEN CinemaxX München
24.01.2026 – 27.01.2026 MÜNCHEN Mathäser
22.01.2026 – 24.01.2026 MÜNSTER Cineplex Münster
22.01.2026 – 24.01.2026 NEUFAHRN BEI FREISING Cineplex Neufahrn
22.01.2026 – 24.01.2026 NEU-ULM Dietrich Theatre
22.01.2026 – 24.01.2026 NÜRNBERG Cinecitta Cinema
22.01.2026 – 24.01.2026 REGENSBURG CinemaxX Regensburg
22.01.2026 – 24.01.2026 ROSTOCK Cinema Rostock CineStar LK
22.01.2026 – 24.01.2026 STUTTGART CinemaxX Stuttgart Liederhalle
22.01.2026 – 24.01.2026 TRIER CinemaxX Trier
22.01.2026 – 22.01.2026 WIEN Cineplexx Donauzentrum
24.01.2026 – 24.01.2026 WIEN Cineplexx Donauzentrum