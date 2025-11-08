Megadeth: „Behind the Mask“ – Liste aller Kinos in Deutschland

Dieses „first listen“ Kino Event findet parallel zur Veröffentlichung des selbstbetitelten Albums von Megadeth, dem letzten Studioalbum der Band, statt.

In MEGADETH: BEHIND THE MASK öffnet Dave Mustaine den Vorhang zu 40 Jahren MEGADETH und teilt bislang unerzählte Geschichten aus der Vergangenheit der Band sowie das kreative Feuer, das sie antreibt. Eingewoben in die Dokumentation erleben die Zuschauer die Weltpremiere von MEGADETHs neuem, gleichnamigem Album in voller Länge – untermalt von einem 40-jährigen, karriereübergreifenden Interview und Mustaines eigenen Track-für-Track-Reflexionen über das letzte Studioalbum der Band. Dieses einmalige Listening-Event bietet einen ersten Einblick in dieses wegweisende Projekt. MEGADETH: BEHIND THE MASK ist eine immersive Feier einer der einflussreichsten Metal-Bands der Geschichte, die ihr Vermächtnis einfängt und zugleich ein kraftvolles neues Kapitel einläutet.

Im Vorfeld des Album- und Filmdebüts haben MEGADETH — Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari (Lead-, Rhythmus- und Akustikgitarren), James LoMenzo (Bass) und Dirk Verbeuren (Schlagzeug) — zwei Tracks veröffentlicht: „I Don’t Care“ und „Tipping Point“, die erste Single des Albums. MEGADETH haben außerdem einen ganz besonderen Bonustrack des Albums angekündigt: eine neu interpretierte Version von „Ride The Lightning“, das MUSTAINE gemeinsam mit Metallicas James Hetfield, Cliff Burton und Lars Ulrich schrieb und das der Titeltrack ihres Albums von 1984 war. Das Album kann über DAVE MUSTAINES Tradecraft-Imprint in Partnerschaft mit dem neuen BLKIIBLK-Label der Frontiers Label Group vorbestellt werden.

Hier die Liste der Städte und Kinos:

