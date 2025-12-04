Steve Hogarth veröffentlicht eine einzigartige und gefühlvolle Liveshow

Acht Jahre nach seinem letzten Auftritt in der Stadt kehrte Marillion-Frontmann Steve „H“ Hogarth nach Rom zurück. Nun erscheint mit „SPQR“ am 16. Januar 2026 der Mitschnitt dieses emotionalen Konzerts bei earMUSIC. Wie bereits bei seinem letzten Auftritt wird H von dem Flowing Chords Choir und der italienischen Band RanestRane begleitet, welche mit Harfe, Mandoline, Harmonium und Tablas für eine besondere Atmosphäre sorgten. Gespielt wurden Marillion-Klassiker, Solo-Stücke und Coverversionen von The Beatles und Leonard Cohen, alle neu interpretiert in cineastischen Arrangements.

Aufgenommen am 3. Februar 2024 in der Sala Sinopoli in Rom, sagte H damals: „Es ist mir eine große Freude, nach Rom zurückzukehren um hier erneut eine Show zu spielen. Solo, begleitet von lokalen Römern, RanestRane, werden wir versuchen die Chemie wieder aufleben zu lassen, die wir beim letzten Mal hatten.“ Außerdem fügte er hinzu: „In England gibt es ein Sprichwort: ‚Wenn du in Rom bist… finde eine fantastische italienische Band und spiele mit ihr.’“

Erstmals im Handel erhältlich als 2CD+Blu-ray Digipak und Black 3LP Gatefold, bietet „SPQR“ das volle Konzerterlebnis mit Songs wie „Thank You Whoever You Are“, „Afraid of Sunlight“, „Estonia“ und „Go!“ Es ist ein intimer Moment, wenn Steve Hogarth Leonard Cohens „Famous Blue Raincoat“ interpretiert. Reduziert auf H’s ausdrucksstarkes Klavierspiel und die gefühlvollen Vocals, bekommt Cohens Geschichte von Reue, Sehnsucht und stillen Geständnissen eine ganz neue Tiefe.

Steve Hogarth ist vor allem als charismatischer Frontmann und Texter der legendären britischen Band Marillion bekannt. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme, seinen poetischen Texten und seinen emotionalen Auftritten hat Hogarth die Entwicklung der Band maßgeblich mitgeprägt.

Neben Marillion hat Hogarth eine vielseitige Solo-Karriere aufgebaut, in der er Musik auf eine persönlichere Weise erkundet. Seine Soloalben und Kollaborationen, unter anderem mit Richard Barbieri und der italienischen Progressive-Band RanestRane, zeigen sein Talent fürs Geschichtenerzählen und Atmosphärenschaffen, indem Rock, klassische Elemente und Ambient-Einflüsse mit emotionaler Ehrlichkeit verschmelzen.

Tracklist:

CD 1

01. Thank You Whoever You Are

02. Afraid Of Sunlight

03. White Paper

04. Famous Blue Raincoat

05. Cover My Eyes (Pain And Heaven)

06. Three Minute Boy / All You Need Is Love

07. The Deep Water

08. Sounds That Can’t Be Made

09. Waiting To Happen

10. Estonia

CD 2

01. The Crow And The Nightingale

02. Nothing To Declare

03. Acid Rain

04. Go!

05. Man Of A Thousand Faces

06. Easter